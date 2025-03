„Długi Neptun” – ukraiński pocisk manewrujący o zasięgu 1000 kilometrów

„Długi Neptun został przetestowany i z powodzeniem użyty w walce. Nowy ukraiński pocisk, celne uderzenie. Zasięg tysiąc kilometrów” – napisał Zełenski na Telegramie.

Jego doradca Ołeksandr Kamyszyn wyjaśnił, że było to drugie udane bojowe użycie „Długiego Neptuna”. Nie podano do jakiego celu dotarła rakieta.

O niej samej także niewiele wiadomo, poza tym, że jest modyfikacją RK-360 Neptun, który z kolei bazuje na konstrukcji radzieckiej rakiety Ch-35. RK-360 w kwietniu 2022 r. został użyty do zatopienia rosyjskiego krążownika rakietowego „Moskwa”, flagowego okrętu Floty Czarnomorskiej.

Zestawy rakietowe tego typu, opracowane w Kijowie, znajdują się na wyposażeniu ukraińskich sił zbrojnych od marca 2021 r. Po raz pierwszy wykorzystano je w warunkach bojowych w wojnie z Rosją. Produkcja Neptunów była odpowiedzią na aneksję Krymu w 2014 roku, skutkującą utratą przez Kijów większości marynarki wojennej. Ukraińskie wojska stanęły wówczas przed koniecznością szybkiego wzmocnienia ochrony wybrzeża Morza Czarnego.

Kompleks Neptun został opracowany w 2018 r. przez Kijowskie Biuro Projektowe „Łucz” (jest częścią koncernu zbrojeniowego Ukroboronprom). Zaletą tego uzbrojenia jest uniwersalność. To pierwsze ukraińskie pociski, które można wystrzeliwać zarówno z przybrzeżnych zestawów rakietowych, okrętów, jak i samolotów.

Według ukraińskiego portalu Militarnyi, zestawy rakietowe RK-360 Neptun to system rakiet manewrujących ziemia-woda z pociskami przeciwokrętowymi, przeznaczonymi do neutralizowania celów morskich – krążowników, niszczycieli, fregat, korwet i okrętów desantowych – a także lądowych, takich jak czołgi i inne pojazdy wojskowe. Maksymalny zasięg pocisków wynosi około 280 km, ale istnieją modyfikacje zdolne do pokonania dystansu 400 km.

Pociski Neptun mogą być naprowadzane jednocześnie na wiele celów albo na jeden, do którego każdy z Neptunów podąża inną trasą, aby następnie zaatakować z różnych kierunków. Tuż przed atakiem pocisk obniża wysokość lotu do około trzech metrów, co utrudnia działanie systemów obrony przeciwlotniczej przeciwnika...

