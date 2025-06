Spis treści

Montaż Leopardów na Litwie – szansa na rozwój?

Minister Dovilė Šakalienė w wywiadzie opublikowanym we wtorek (10 czerwca) podkreśliła:

"W nadchodzących tygodniach producenci czołgów przyjadą omówić szczegóły montażu czołgów na Litwie. To bardzo pozytywna rzecz, ponieważ oznacza to, że znaczna część wartości zostanie stworzona na Litwie".

Pod koniec ubiegłego roku kraj podpisał umowę z niemieckim oddziałem KNDS na dostawę 44 czołgów Leopard 2A8. Wartość kontraktu wynosi 950 milionów euro i oprócz czołgów Leopard 2A8 obejmuje on także kompleksowy pakiet części zamiennych i logistykę. Litwa była pierwszym krajem, który wdrożył plan zakupu czołgu Leopard 2A8 wspólnie z Republiką Federalną Niemiec w ramach tzw. wspólnej umowy o zamówieniach. Wcześniej Wilno zakupiło 88 transporterów opancerzonych Vilkas, które są oparte o niemiecką konstrukcję Boxer a także Panzerhaubitze 2000, których Litwa posiada 16 sztuk.

Kto będzie montował czołgi?

Šakalienė nie ujawniła, które konkretnie firmy mogą być zaangażowane w proces montażu. Zaznaczyła jednak:

"Istnieją pewne wstępne opcje, w tym niemiecko-litewskie spółki joint venture, które mogłyby zająć się znaczną częścią prac" - jak mówił.

Można jednak przypuszczać, że potencjalnym kandydatem na to mogłaby być spółka Lithuania Defense Services, która serwisuje sprzęt i naprawia haubice PzH 2000 dla Ukrainy. Spółka została założona w 2022 roku przez niemieckie firmy Rheinmetall AG i Krauss-Maffei Wegmann (obecnie KNDS Deutschland). Nowoczesne centrum konserwacji i logistyki zajmuje powierzchnię około 12 000 metrów kwadratowych. Obiekt jest w stanie obsługiwać pojazdy opancerzone Boxer i PUMA, Bergepanzer 2, różne wersje czołgów Leopard 2 i samobieżne haubice 155 mm Panzerhaubitze 2000.

Przyspieszenie dostaw – kiedy pierwsze Leopardy na Litwie?

Zgodnie ze wstępnym porozumieniem, pierwsze czołgi miały przybyć na Litwę w 2029 roku, a pełny batalion czołgów miał zostać sformowany do 2034 roku. Jednak Litwa dąży do przyspieszenia dostaw. W najbliższych miesiącach zostanie wypłacona zaliczka, aby przyspieszyć dostawę.

Minister podkreśliła znaczenie zachowania dotrzymywania terminów dostaw.

„Gdy producenci będą już tutaj, będziemy negocjować, w jaki sposób montaż mógłby zostać wdrożony w sposób, który zarówno zapewni terminową dostawę czołgów, jak i zachowa jak najwięcej wartości dodanej na Litwie” – stwierdziła minister.

Wojsko Polskie na MSPO 2024 Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Minister obrony poinformowała:

"Mamy teraz nadzieję, że pierwsze czołgi zaczną przybywać w 2028 roku. Większość z nich zostanie dostarczona w 2029 r., a pozostałe w 2030 r."

Litwa wzmacnia obronność

Litwa dąży do przyspieszenia dostaw w ramach swojego celu, jakim jest stworzenie w pełni operacyjnej dywizji wojskowej do 2030 roku. Inwestycja w czołgi Leopard i ich montaż na Litwie to kluczowy element tego planu.

Oprócz czołgów Litwa zamierza produkować szwedzkie bojowe wozy piechoty CV90, licząc na lokalny montaż pojazdów zamówionych dla Europy Północnej i państw bałtyckich. Wcześniej premier Szwecji Ulf Kristersson poinformował, że Finlandia, Norwegia, Szwecja i Litwa planują wspólnie zakupić setki pojazdów bojowych CV90.

Polska także stawia na kolejne czołgi

Tymczasem w Polsce również trwają zaawansowane rozmowy na temat produkcji czołgów K2 w naszym kraju. Południowokoreańska agencja Yonhap, powołując się na źródła rządowe, przekazała, że ceremonia podpisania drugiej umowy wykonawczej na dostawę 180 czołgów K2 dla Polski, o szacowanej wartości 9 bilionów wonów (około 6,2 mld dolarów), ma odbyć się pod koniec czerwca w Polsce.

Kontrakt jest drugą umową wykonawczą w ramach porozumienia ramowego z 2022 roku, które zakłada pozyskanie przez Polskę łącznie 1000 czołgów K2. Zgodnie z nową umową, 117 egzemplarzy ma wyprodukować południowokoreański koncern Hyundai Rotem, a pozostałe 63 sztuki powstaną w Polsce w ramach transferu technologii do Polskiej Grupy Zbrojeniowej, jak ujawnił przedstawiciel przemysłu obronnego.

Pod koniec maja 2025 roku Agencja Uzbrojenia informowała, że kontrakt jest na etapie negocjacji cenowych i opiniowania przez Prokuratorię Generalną.

Według koreańskich mediów nowa umowa będzie miała znacznie wyższą wartość niż pierwszy kontrakt na 180 czołgów, ponieważ obejmuje szerszy zakres współpracy, w tym transfer technologii, warunki serwisowe oraz produkcję w Polsce ulepszonej wersji czołgu, oznaczonej jako K2PL.

Leopard 2A8 co to jest?

Leopard 2A8 to najnowsza wersja niemieckiego czołgu podstawowego Leopard 2, produkowanego przez KNDS (Krauss-Maffei Wegmann i Nexter). Bazuje na wariancie 2A7HU, ale wprowadza szereg ulepszeń, czyniąc go jednym z najbardziej zaawansowanych czołgów na świecie. Czołg jest zaprojektowany do działań w konfliktach o różnej intensywności, z naciskiem na ochronę, siłę ognia, mobilność i nowoczesne systemy elektroniczne.

Uzbrojenie obejmuje gładkolufową armatę Rheinmetall Rh-120 L/55 A1 kal. 120 mm, zdolną do strzelania amunicją programowalną DM11 i DM12 oraz przeciwpancerną DM63. Dodatkowe uzbrojenie to karabin maszynowy 12,7 mm na zdalnie sterowanym module oraz współosiowy karabin 7,62 mm. Czołg wyróżnia się integracją aktywnego systemu ochrony Trophy, który neutralizuje nadlatujące pociski przeciwpancerne, w tym drony FPV, dzięki radarom i automatycznym środkom przeciwdziałania. System zapewnia ochronę 360° i zwiększa przeżywalność w środowisku miejskim oraz przeciwko nowoczesnym zagrożeniom.

Ochrona opiera się na modułowym pancerzu trzeciej generacji, łączącym stal, wolfram, wypełniacze plastikowe i elementy ceramiczne, z dodatkowymi modułami EuroTrophy ERA dla ochrony przed amunicją kumulacyjną. Pancerz dna został wzmocniony przeciwko minom i improwizowanym ładunkom wybuchowym (IED). Załoga, składająca się z czterech osób (dowódca, celowniczy, ładowniczy, kierowca), korzysta z zaawansowanego systemu świadomości sytuacyjnej z sensorami fuzji danych, zapewniającego pełny obraz pola walki.

Napęd stanowi silnik diesla MTU MB 873 o mocy 1500 KM, zapewniający prędkość maksymalną 70 km/h i zasięg operacyjny ok. 450 km. Układ jezdny z zawieszeniem na drążkach skrętnych i ulepszoną przekładnią Renk HSWL 354 pozwala na wysoką mobilność w trudnym terenie. Masa bojowa wynosi ok. 62–65 ton, w zależności od konfiguracji pancerza.Systemy elektroniczne obejmują cyfrowy system kierowania ogniem z celownikami termowizyjnymi trzeciej generacji ATTICA-P, zintegrowany system dowodzenia i kontroli (C4I) oraz opcjonalny norweski moduł ICS/CORTEX dla wersji 2A8 NOR, poprawiający łączność z innymi platformami bojowymi. Leopard 2A8 jest wyposażony w klimatyzację, systemy ochrony NBC oraz pomocniczą jednostkę zasilającą (APU) o mocy 17 kW, redukującą zużycie paliwa podczas postoju.

Czołg jest produkowany dla Niemiec (18+105 sztuk, dostawy 2027–2030), Norwegii (54 sztuki 2A8 NOR, dostawy od 2026), Holandii (46 sztuk, dostawy do 2030), Litwy (44 sztuki), Czech (70–77 sztuk w negocjacjach) i potencjalnie Włoch (250 sztuk). Wersja 2A8IT dla Włoch ma zawierać lokalnie produkowane systemy Leonardo. Leopard 2A8 łączy sprawdzoną konstrukcję z nowoczesnymi technologiami, zapewniając wysoką skuteczność w zwalczaniu celów opancerzonych, lotniczych i asymetrycznych, przy jednoczesnej interoperacyjności z siłami NATO.