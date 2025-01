W grudniu 2024 roku zakończyły się dostawy 200 wozów typu JLTV, zamówionych ramach pierwszego kontraktu z 2019 roku. Pierwsze maszyny w ramach tej umowy wyładowano na Litwie w sierpniu 20221 roku. W październiku 2022 roku władze Litwy podpisały z rządem USA kolejny kontrakt w systemie FMS podpisano drugi kontrakt na kolejnych 300 pojazdów opancerzonych, wraz z uzbrojeniem, częściami zamiennymi i niezbędnymi narzędziami obsługowymi.

Większość pojazdów JLTV z tego kontaktu wyposażonych będzie w zdalnie sterowane moduły uzbrojenia CROWS (ang. Commonly Remotely Operated Weapon Station) firmy Kongsberg, uzbrojone w ciężki karabin maszynowy M2 QCB kalibru 12,7 mm. Jest to standardowe wyposażenie wielu amerykańskich pojazdów, w tym również czołgów M1A2 Abrams czy transporterów opancerzonych Stryker.

Jednak znacznie ciekawsza wersja, to JLTV które przed przyjeciem do służb trafią do Szwecji. W 2024 roku Litwa zamówiła w firmie Saab system przeciwlotniczy bardzo krótkiego zasięgu MSHORAD (Mobile-SHORAD). Zastosowano w nim umieszczone na pojazdach JLTV zdalnie sterowane moduły uzbrojenia z sensorami i potrójnymi wyrzutniami RBS-70NG, które wykorzystują naprowadzane w wiązce lasera pociski Bolide. Tak wyposażone JLTV trafią do litewskiej armii w latach 2026-2027. Warto odnotować, że Litwa posiada już na uzbrojeniu wyrzutnie RBS 70, jednak w pojedynczej wersji przenośnej, umieszczonej na trójnogu.

Pojazdy JLTV są uznawane za jedne z najnowocześniejszych w swojej klasie. Zostały opracowane i wyprodukowane przez firmę Oshkosh Defense w ramach programu pojazdu wielozadaniowego nowej generacji, mającego częściowo zastąpić obecnie używane przez U.S. Army i U.S. Marine Corps wielozadaniowe samochody terenowe HMMWV. JLTV posiada od nich znacznie lepszą ochronę balistyczną i przeciwminową oraz wyższe możliwości trakcyjne, co jednak opłacone jest większą masą własną i dość wysoką sylwetką, typową dla pojazdów MRAP.