Wieża bezzałogowa ZSSW-30 to jedno z najnowocześniejszych tego typu rozwiązań na świecie i co istotne, opracowane w Polsce. Jest to wspólny program realizowany przez Grupę WB i spółki należące do Polskiej Grupy Zbrojeniowej. Dzięki temu zastosowano w niej wiele z polskich rozwiązań, a system może być modyfikowany i rozwijany zgodnie z potrzebami współczesnego pola walki. Wieża tego typu została zastosowana na w NPBWP Borsuk, którego prototypy są obecnie testowane, ale trafią też na będący w trakcie prac koncepcyjnych ciężki bojowy wóz piechoty, Rosomaka w wersji przedłużonej (roboczo nazwanego Rosomak-L), jak również jego planowanego następcę o nazwie Serwal.

Zdalnie Sterowany System Wieżowy ZSSW-30 uzbrojony jest w armatę automatyczną Mk44S Bushmaster II kalibru 30 mm, sprzężony z nią uniwersalny karabin maszynowy UKM-2000C kalibru 7,62 mm i podwójną wyrzutnię przeciwpancernych pocisków kierowanych Spike LR/LR2. Jest to znaczny postęp względem stosowanych dotąd na KTO Rosomak licencyjnych wież włoskich Hitfist-30, które nie posiadają żadnych pocisków przeciwpancernych.

Kolejna przewaga, to brak załogi w wieży, która działa w sposób zautomatyzowany i jest lekko opancerzona, a zadania takie jak uzupełnianie amunicji czy usuwanie zacięć załoga może wykonać, nie opuszczając pojazdu. Wieża posiada precyzyjny, elektryczny system naprowadzania i stabilizacji, oraz zautomatyzowany system obserwacyjno-celowniczy, wyposażony m.in. w autotracker. Grupa WB, która odpowiada za system sterowania oraz oprogramowanie, nadal rozwija jego możliwości, m.in. w kierunku zastosowania sztucznej inteligencji (SI).

Obecnie w siłach zbrojnych RP znajduje się jedynie 5 KTO Rosomak uzbrojonych w wieże ZSSW-30, które w grudniu ubiegłego roku zostały dostarczone do 21. Brygady Strzelców Podhalańskich, znajdującej się w składzie 18. Dywizji Zmechanizowanej. W styczniu załogi po raz pierwszy miały okazję do ostrego strzelania na poligonie z nowego systemu uzbrojenia, czym pochwalił się w mediach społecznościowych Sztab Generalny Wojska Polskiego.

Nowe wieże bezzałogowe zostały sprawdzone w warunkach zimowych, prowadząc ognień zarówno w dzień jak i w nocy do celów stałych i ruchomych. W stosunku do standardowej wersji posiadają one nie tylko większą siłę ognia, ale też zapewniają wyższy poziom świadomości sytuacyjnej i bezpieczeństwa. Dotąd dla Sił Zbrojnych RP zamówiono 70 KTO Rosomak z wieżami ZSSW-30. Są one również stosowane na prototypowych NPBWP Borsuk.