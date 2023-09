Borsuk i Gladius nagrodzone przez prezydenta RP. „Mała Narew” wyróżniona przez ministra obrony narodowej

W 31. edycji na prawie 30 tys. m kw. swoją ofertę przedstawiało 710 wystawców z 35 krajów. Do Kielc przybyło 60 oficjalnych delegacji 39 państw. Z wystawami zapoznało się pona 40 tys. osób. W prasie i portal internetowych ukazało się ponad 10700 różnych publikacji (od prostych informacji po rozbudowane analizy) i jeszcze sporo ujrzy światło dziennego, czego przykładem choćby ten tekst.

W Kielcach prezentowano: sprzęt pancerny; • uzbrojenie klasyczne, sprzęt rakietowy i materiały wybuchowe; • sprzęt i materiały wojsk chemicznych; • uzbrojenie i sprzęt lotniczy i obrony powietrznej; • uzbrojenie i sprzęt Marynarki Wojennej; • sprzęt specjalistyczny Policji; • sprzęt specjalistyczny Straży Granicznej; • sprzęt gaśniczy i ratowniczy; • sprzęt transportowy (kołowy, gąsienicowy i pływający), w tym do celów specjalnych; • sprzęt radioelektroniczny i optoelektroniczny; • sprzęt łącznościowy i rozwiązania informatyczne; • urządzenia metrologiczne; • urządzenia i sprzęt infrastruktury obronnej; • sprzęt inżynieryjny; • artykuły żywnościowe i urządzenia do przygotowywania posiłków oraz przechowywania i transportu żywności; • galanterię mundurową; • materiały pędne oraz ciecze eksploatacyjne oraz ich dystrybucja i przechowywanie; • sprzęt i materiały medyczne, indywidualne środki opatrunkowe, a także podzespoły, sprzęt i systemy ochrony obiektów i osób.

31. Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego, zgodnie z tradycją zakończono wręczeniem Defenderów, nagród targowych w dziesięciu kategoriach produktów przemysłu obronnego oraz dwóch nagród specjalnych. W tym roku pod obrady jury trafiło 112 wniosków.

Nagrodę specjalną prezydenta RP otrzymały ex aequo dwa produkty:

• nowy bojowy pływający wóz piechoty Borsuk (NBPWP), tworzony przez konsorcjum firm, którego liderem jest Huta Stalowa Wola SA oraz

• bateryjny moduł bezzałogowych systemów poszukiwawczo-uderzeniowych Gladius opracowany przez WB Electronics SA.

Nagrodę specjalną ministra obrony narodowej otrzymało Konsorcjum PGZ Narew za rakietowy zestaw przeciwlotniczy krótkiego zasięgu „Mała Narew”.

Statuetki Defendera otrzymał także m.in. Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia i MSP InnTech za bojowy system bezzałogowy Giez. Wśród nagrodzonych produktów znalazł się także Hypersat - polska modułowa platforma do projektowania i budowy satelitów opracowana przez Creotech Instruments. Defender trafił również do konsorcjum, którego liderem jest Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego za prototyp mobilnego wieloczujnikowego systemu obserwacyjnego przeznaczonego do zabezpieczenia strefy nadgranicznej.

– Jesteśmy świadkami radykalnej zmiany podejścia do wydatków na zbrojenia – podkreślił na zakończenie MSPO Andrzej Mochoń, prezes Targów Kielce. – Sytuacja międzynarodowa powoduje, że umacnianie obronności, modernizacja armii jest kluczowym działaniem dla poprawy bezpieczeństwa każdego państwa, a MSPO ma w tym procesie swój udział…

Uczestnicy targów podczas oficjalnych uroczystości zawarli umowy i porozumienia o wartości ponad 100 mld zł. Umowy na dostawy sprzętu wojskowego obejmą m.in. pozyskanie elementów trzech dywizjonów, czyli sześciu kolejnych baterii, systemu PATRIOT/IBCS w ramach realizacji II fazy programu „Wisła”; umowę na dwie kolejne Morskie Jednostki Rakietowe; umowę na Zautomatyzowane Stanowisko Dowodzenia ZENIT-MP+ dedykowany dla zestawów„Pilica+ ” oraz umowę ramową na prawie 1,7 tys. dronów FlyEye. Trzeba wspomnieć również o rządowym wsparciu Zakładów Mechanicznych „Bumar-Łabędy”, w których będą produkowane samobieżne armatohaubice Krab... – Na przestrzeni trzech dekad Salon służył zarówno modernizacji Polskich Sił Zbrojnych, ich przygotowaniu do udziału w misjach pokojowych, ale także poszukiwaniu partnerów dla polskich przedsiębiorstw obronnych – dodał prezes Targów Kielce. Ciekawe, co zostanie zaprezentowane za rok i jaka wówczas będzie wartość zawartych umów?

