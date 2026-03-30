Komisja Europejska inwestuje w obronność. 1,5 mld euro na wzmocnienie przemysłu i wsparcie Ukrainy

Komisja Europejska podjęła strategiczną decyzję o przeznaczeniu 1,5 mld euro na wzmocnienie europejskiego przemysłu obronnego w ramach Programu na rzecz Europejskiego Przemysłu Obronnego (EDIP). Środki te mają na celu nie tylko modernizację sektora i zwiększenie jego zdolności produkcyjnych, ale także zapewnienie postępu technologicznego i odporności technicznej. Program EDIP jest odpowiedzią na dynamicznie zmieniający się krajobraz bezpieczeństwa i ma kluczowe znaczenie dla poprawy gotowości obronnej Unii Europejskiej. Inicjatywa ta została przyjęta 8 grudnia 2025 r., a dotacje w wysokości 1,5 mld euro będą dostępne na lata 2026–2027.

Kluczowe obszary inwestycji i wsparcie dla Ukrainy

Znacząca część środków, bo ponad 700 mln euro, zostanie przeznaczona na wsparcie wzrostu produkcji kluczowych komponentów i produktów obronnych. Wśród nich wymienić można systemy przeciwdziałania dronom, pociski rakietowe oraz amunicję. W ramach tej kwoty, 260 mln euro pochodzi z Instrumentu Wsparcia Ukrainy (USI) EDIP. Środki te mają za zadanie pomóc w odbudowie i modernizacji ukraińskiej bazy technologiczno-przemysłowej sektora obronnego (DTIB) poprzez inwestowanie w projekty oparte na współpracy, które zwiększają zdolności produkcyjne zarówno w Ukrainie, jak i w Europie. Jak podkreślono w komunikacie, EDIP:

„Stawi czoła pilnym wyzwaniom w zakresie europejskiej obronności i bezpieczeństwa poprzez zwiększenie zdolności produkcyjnych przemysłu, zacieśnienie współpracy z Ukrainą, wzmocnienie wspólnych europejskich zamówień publicznych i rozwój europejskich projektów obronnych będących przedmiotem wspólnego zainteresowania, co stanowi istotny krok w wysiłkach UE na rzecz poprawy bezpieczeństwa Europy”.

Wspólne projekty i innowacje w obronności

Program EDIP przewiduje również wsparcie dla Europejskich Projektów Obronnych Będących Przedmiotem Wspólnego Zainteresowania (EDPCI), na które przeznaczono 325 mln euro. Celem jest uruchomienie i realizacja ambitnych, opartych na współpracy projektów przemysłowych. Projekty te mają przynieść korzyści szerszej części UE i są otwarte także dla Norwegii i Ukrainy. Aby zmniejszyć rozdrobnienie i zwiększyć efektywność, EDIP sfinansuje 240 mln euro na wspólne zamówienia państw członkowskich i Norwegii na sprzęt obronny. Obejmie to między innymi systemy przeciwdronowe, obronę powietrzną i przeciwrakietową oraz naziemne i morskie systemy walki. Konsorcja instytucji zamawiających mogą ubiegać się o finansowanie, a dotacje mogą wynieść do 20 mln EUR na projekt.

Wsparcie dla małych i średnich przedsiębiorstw oraz start-upów

Inwestycje obejmą także wsparcie dla przedsiębiorstw typu start-up w sektorze obronności, w tym małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) oraz małych spółek o średniej kapitalizacji. Otrzymają one 100 mln euro wsparcia kapitałowego w ramach Funduszu na rzecz Przyspieszenia Transformacji Łańcuchów Dostaw w Sektorze Obronności (FAST). Dodatkowo, w ramach inicjatywy BraveTech EU, nowy program innowacji w dziedzinie obronności otrzyma 35,3 mln euro z EDIP USI. Wsparcie to ma na celu pobudzenie innowacji, sprostanie pilnym wyzwaniom stojącym przed ukraińskimi siłami zbrojnymi oraz poprawę konkurencyjności europejskiego przemysłu obronnego. Pierwsza runda zaproszeń do składania wniosków w ramach EDIP będzie dostępna na unijnym portalu Funding & Tenders od dnia 31 marca 2026 r.