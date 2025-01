Japonia zamawia nowe Chinooki. Amerykański sprzęt japoński producent

W ramach umowy Tokio zainwestuje 458,1 milionów dolarów za pięć śmigłowców w niestandardowym japońskim wariancie CH-47J i 1 miliard dolarów na 12 platform w wariancie o rozszerzonym zasięgu CH-47JA. Umowa wymaga, aby Boeing zbudował flotę z udziałem japońskich firm i przyjęła konfigurację Block II, która zawiera bardziej zaawansowany płatowiec, układ paliwowy i napędowy, zwiększając ogólną wagę systemu, aby podnieść jego zdolność podnoszenia.

Tym samym potwierdzają się doniesienia mówiące, że wraz z tym zakupem Japonia stanie się czwartym globalnym klientem, który przyjmie konfigurację Chinook Block II, podążając śladami innych sił zbrojnych na świecie.

Japonia jest użytkownikiem Chinooków od lat, po raz pierwszy nabyła je pod koniec lat 70. Z biegiem lat japońskie wojska samoobrony stale modernizowały swoją flotę, aby dotrzymać kroku postępowi technologicznemu, jaki następował z biegiem lat i zmieniającym się wymaganiom. Warianty CH-47J i CH-47JA, które są oparte na oryginalnej platformie CH-47 Chinook, były niezbędne dla japońskich operacji logistycznych i transportowych, szczególnie w trudnych i wymagających środowiskach.

Doświadczenie japońskich sił samoobrony z Chinookiem zostało naznaczone częstymi sytuacjami w działaniach pomocowych w zakresie klęsk żywiołowych, misji pokojowych i operacjach humanitarnych, podczas których konstrukcja Boeinga nie zawodziła japońskich operatorów w czasie operacji na odległych wyspach. Dzięki nowej konfiguracji Block II Japonia dąży do dalszego umocnienia miejsca Chinook jako kamienia węgielnego swojej strategii logistyki lotniczej i transportu.

Wariant Block II, który pozyskuję Japonia, został wprowadzony w celu stawienia czoła rosnącym potrzebom, jakie narzuca branża zbrojeniowa oraz coraz większe skutki klimatyczne, które są coraz częściej widoczne i wymagające do opanowania.

Składają się one głównie z zakresu większej wydajności, wydajności i przeżywalności. Nowa wersja śmigłowca zawiera szereg nowych technologii i modyfikacji, które odróżniają go od wcześniejszych modeli. Wersja Block II jest znana przede wszystkim ze swojej zwiększonej zdolności dźwigowej, co jest osiągane poprzez szereg ulepszeń technologicznych, w szczególności w jego silnikach, awioniki i układach wirnika.

Jedną z najbardziej zauważalnych aktualizacji jest wprowadzenie nowych, mocniejszych silników Honeywell T55-GA-714A. Silniki te zapewniają znaczny wzrost mocy, umożliwiając blokowi II CH-47 przenoszenie cięższych ładunków na dłuższych dystansach i na wyższych wysokościach.

Powyższe zmiany sprawiają, że śmigłowiec jest szczególnie przydatny w wymagających środowiskach operacyjnych, w tym górzystych i regionach o wysokich temperaturach. Zmodernizowane silniki przyczyniają się również do poprawy efektywności paliwowej, zwiększenia zasięgu operacyjnego i zmniejszenia obciążeń logistycznych.

Kolejną kluczową cechą zmiany, jakie dokonano, są zaawansowane materiały kompozytowe stosowane w brzeszczotach płatowca i wirnika. Nowe łopaty wirnika są nie tylko lżejsze, ale także trwalsze, co prowadzi do zwiększenia wydajności i zmniejszenia kosztów konserwacji, zwiększają one również odporność śmigłowca na korozję, co jest kluczowym czynnikiem długoterminowej pracy w trudnych warunkach operacyjnych. Nowe ostrza są również zaprojektowane w celu zmniejszenia wibracji, przyczyniając się do płynniejszego doświadczenia lotu i mniejszego obciążenia konstrukcji śmigłowca.

To, co sprawia, że Chinook Block II jest prawdziwym koniem roboczym to jego zmodernizowane systemy płatowców i wirników, dzięki czemu może przenosić blisko 12 ton kilogramów ładunku wewnętrznego 46 ton ładunku zewnętrznego.

Innymi użytkownikami, którzy postanowili nabyć CH-47 Chinook w wersji Block II są Stany Zjednoczone, Wielka Brytania, Kanada i Australia, a w najbliższej przyszłości również Niemcy.