Taka decyzja jest logiczna, w perspektywie potrzeb polskiej armii, które obejmują ciężkie i średnie śmigłowce transportowe. Obecnie eksploatowane maszyny, to przede wszystkim poradzieckie Mi-8 i Mi-17, które mają już swoje lata, a dostęp do części zamiennych i możliwości ich dostosowania do współczesnego pola walki stale się zmniejszają.

Śmigłowce Chinook są stosowane do transportu ciężkiego sprzętu, zaopatrzenia i żołnierzy. Ważna jest w polskim kontekście ich rola w operacjach realizowany przez maszyny Apache, gdyż oba typy śmigłowców tworzą efekt synergii. Ciężki Chinook jest w stanie przewieźć amunicję, paliwo i inne zaopatrzenie na wysunięte stanowiska operacyjne blisko linii frontu, tak zwane FARP (ang. Forward Arming and Refueling Point), z których działają zwykle maszyny uderzeniowe Apache.

Śmigłowce CH-47F Block II mają wiele ulepszeń w stosunku do wcześniejszych wersji. Obejmują one zmodernizowany układ napędowy, wzmocnioną strukturę i ulepszony układ paliwowy. Dzięki nim został zwiększony zasięg maszyny, a maksymalna masa startowa śmigłowca została zwiększona o 1800 kg. Nowa konfiguracja ma także ułatwić przyszłe ulepszenia konstrukcji, by dostosować śmigłowiec do zmieniających się wymagań bojowych. Program Block II poprawia także trwałość użytkową śmigłowca. Zwiększona niezawodność nowego wirnika nośnego, który wymaga mniejszej obsługi. Uproszczono też instalację paliwową, jednocześnie dodając możliwość zwiększenia zapasu paliwa w sponsonach bocznych.

Przy tym koszt godziny lotu tej ciężkiej maszyny, szczególnie w przeliczeniu na przenoszony ładunek, jest najkorzystniejszy w obecnie eksploatowanych śmigłowców tej klasy w całym NATO. Stąd bardzo duża popularność śmigłowców CH-47F Chinook, które realnie nie mają konkurencji poza znacznie droższym CH-53K King Stallion. Wbrew pozorom, maszyny AW101 nie zbliżają się nawet do możliwości transportowych ciężkich śmigłowców transportowych tej klasy. Powstały w całkowicie innym celu i postawiono w nich na niezawodność i bezpieczeństwo, a nie na możliwości transportowe.

Obecnie maszyny typu Chinook nie mają odpowiednika w Siłach Zbrojnych RP, tak więc ich wprowadzenie do służby będzie stanowić bardzo znaczące uzupełnienie możliwości średnich śmigłowców, które stanowią podstawę Lotnictwa Wojsk Lądowych. Zgodnie z nieoficjalnymi informacjami uzyskanymi przez naszą redakcję, planowane jest pozyskanie przez Polskę co najmniej 24 maszyn CH-47F Chinook Block II.