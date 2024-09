Spis treści

Wielodomenowa oferta, to też obecność trzech podmiotów należących do koncernu. Są to, Hanwha Aerospace, Hanwha Ocean i Hanwha Systems. Co prezentują one w Kielcach?

Hanwha Aerospace – czyli ciężki sprzęt lądowy i satelity?

Wbrew nazwie, to właśnie Hanwha Aerospace odpowiedzialna jest za produkcję ciężkich pojazdów bojowych i artylerii. W polskich siłach zbrojnych służą już haubice K9 Thunder i wyrzutnie K239 Chunmoo, w spolonizowanej wersji Homar-K, umieszczonej na podwoziu Jelcz. W Kielcach zaprezentowano m.in. nowe typy pocisków dla wyrzutni rakiet oraz kierunki rozwoju haubicy K9A2 i amunicji do tego systemu artyleryjskiego. Obecnie trwają negocjacje dotyczące polonizacji produkcji amunicji oraz modernizacji systemów artyleryjskich i możliwe szerokiej unifikacji haubic K9 i Krab.

Obok pocisków do systemu Chunmoo można zobaczyć przeciwpancerny pocisk kierowany TAipers (od ang. Tank Snipers), przeznaczone do niszczenia celów opancerzonych na dystansie do 10 km. Posiadają one zdolność NLOS, czyli niszczenia celów znajdujących się poza polem widzenia, co zwiększa przeżywalność nosiciela.

Dość reprezentacyjne miejsce na ekspozycji zajmuje model bojowego wozu piechoty A21 Redback, który niebawem trafi na uzbrejenie sił zbrojnych Australii. Jest on również oferowany Polsce jako potencjalny ciężki bojowy wóz piechoty. Koreański koncern podkreśla, że jest to innowacyjna i jedna z najnowszych konstrukcji w swojej klasie. AS21 wykorzystuje elementy układu napędowego K9 i może zostać zintegrowany np. z polską wieżą bezzałogową ZSSW-30.

Można tutaj zobaczyć też małego satelitę rozpoznawczego SAR. Wykorzystuje on nie sensory optyczne, ale obrazowanie radarowe z syntetyczną aperturą (SAR), które zapewnia wysokiej jakości dane, niezależnie od warunków atmosferycznych i pory dnia.

Przy samym wejściu na stoisko można zobaczyć wielozadaniowy bezzałogowy pojazd lądowy Arion-SMET. Jest to kołowa platforma, mająca pełnić zadania rozpoznawcze, logistyczne oraz wsparcia bojowego. Przy maksymalnej masie około 2 ton może on przewoził ładunek lub wyposażenie ważące do 550 kg i przejechać 100 km na pełnych akumulatorach. Sześć kół jezdnych zapewnia wysoką dzielność terenową. Pojazd można zaopatrzyć w zdalnie sterowany moduł uzbrojenia.

Hanwha Ocean, czyli Orka po koreańsku?

Po przeciwnej stronie wejścia na stoisku można zobaczyć model okrętu podwodnego najnowsza generacja typu KSS-III Batch-II. Jest to koreańska propozycja w programie Marynarki Wojennej RP pod kryptonimem Orka. Jednostki tego typu mają charakteryzować się wydajnym napędem, obniżoną wykrywalności i wysokimi możliwościami bojowymi. Zastosowano w nim również nowoczesne sensory optoelektroniczne i radarowe, które zastąpiły tradycyjne peryskopy. Wraz z KSS-III Batch-II Hanwha Ocean oferuje technologie niezbędne dla wsparcia eksploatacji okrętów podwodnych.

Ofertę podwodną uzupełnia CMS, czyli System Zarządzania Walką opracowany przez Hanwha Ocean we współpracy z Hanwha Systems. Na stoisku Hanwha dostępna jest makieta konsoli tego systemu, który po raz pierwszy jest prezentowany w Polsce.

Hanwha Systems – elektroniczna przewaga

Hanwha Systems oferuje zaawansowane rozwiązania systemów elektronicznych, analitycznych i logicznych, jak wspomniany wcześniej system dowodzenia dla operacji morskich. W pewnym sensie jego lądową wersją jest IVS (Integrated Vetronics System), zaprojektowany do zarządzania systemami uzbrojenia, łączności i nawigacji pojazdów bojowych. Dzięki integracji zaawansowanych systemów bojowych, nawigacyjnych i komunikacyjnych ma on zwiększać zdolności bojowe i świadomość sytuacyjną.

Elementem tego typu rozwiązań są też proponowane przez Koreańczyków zaawansowane systemy komunikacji, zapewniające integrację i wymianę danych w bezpieczny sposób pomiędzy platformami morskimi, powietrznymi, lądowymi, a nawet kosmicznymi. Co stanowi całkiem dobre podsumowanie tego, że prezentowany sprzęt obejmuje szeroki zakres domen operacji wojskowych.