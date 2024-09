Informacje o niedzielnej dostawie haubic samobieżnych potwierdziła również Agencja Uzbrojenia. Natomiast w piątkowe popołudnie do Polski przypłynęło pięć czołgów K2GF. Jest to element realizowanych obecnie kontraktów zawartych w ostatnich latach.

Zakup armatohaubic K9 jest efektem umowy podpisanej 26 sierpnia 2022 roku pomiędzy Ministerstwem Obrony Narodowej RP a Hanwha Aerospace. Umowa podpisana między stronami przewiduje dostawę 212 haubic do roku 2026, wraz z pakietem szkoleniowym i logistycznym oraz amunicją. 6 grudnia 2022 roku w Gdyni rozładowano pierwsze armatohaubice K9 dla Polski. Z kolei 12 grudnia 2022 roku pierwsze egzemplarze koreańskich armatohaubic trafiły na wyposażenie 1. Mazurskiej Brygady Artylerii w Węgorzewie. Obecnie wdrażane są do służby w kolejnych jednostkach Wojska Polskiego.

K9 Thunder to południowokoreańska haubica samobieżna na podwoziu gąsienicowym. Jej uzbrojenie główne stanowi 155 mm armata, która w zależności od typu amunicji, zapewnia precyzyjne prowadzenie ognia na dystansach do ok. 40 km. Polskie haubice K9 zostały wyposażone w krajowy system kierowania ogniem Topaz, co znacznie podnosi ich skuteczność na współczesnym polu walki, umożliwiając m.in. wykorzystanie danych z bezzałogowców rozpoznawczych Flyeye. Uzbrojenie pomocnicze stanowi 12,7 mm wielkokalibrowy karabin maszynowy.

Opancerzenie K9 zapewnia ochronę przed bronią małokalibrową i odłamkami artyleryjskimi. Napęd stanowi silnik wysokoprężny o mocy 1000 KM z automatyczną skrzynią biegów, które zapewniają wysoką prędkość i mobilność w każdym terenie. Masa haubicy wynosi 47 ton.

Systemy artyleryjskie K9 są używane przez wojska lądowe w siedmiu krajach: Republice Korei, Finlandii, Norwegii, Estonii, Polsce, Indiach i Turcji. Natomiast Australia, Egipt i Rumunia wdrożą do służby koreańskie armatohaubice w nadchodzących latach.