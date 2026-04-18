Jak zwalczać drony karabinkiem? Nowa amunicja antydronowa 5,56 mm od Fiocchi

Współczesne pole walki uległo znaczącym przeobrażeniom, głównie za sprawą powszechnego wykorzystania małych, komercyjnie dostępnych oraz improwizowanych bezzałogowych statków powietrznych. Te drony, często tanie i trudne do wykrycia, stanowią poważne wyzwanie dla tradycyjnych systemów przeciwlotniczych, które nie są przystosowane do rażenia celów poruszających się na małej wysokości i z bliskiej odległości. W odpowiedzi na to narastające zagrożenie, firma Fiocchi, należąca do Grupy CSG, opracowała nową generację amunicji antydronowej, która ma na celu zrewolucjonizowanie sposobu, w jaki żołnierze radzą sobie z tymi wyzwaniami.

Nowa amunicja została po raz pierwszy zaprezentowana na międzynarodowej wystawie uzbrojenia Enforce Tac 2026 w niemieckiej Norymberdze. Jak podkreśla Petr Marijczuk, prezes dywizji Ammo+ w Grupie CSG,

„Proliferacja małych bezzałogowców fundamentalnie zmieniła pole walki. Siły zbrojne coraz częściej szukają prostego, natychmiastowo dostępnego rozwiązania, które może być stosowane na poziomie pojedynczego żołnierza”.

To właśnie tę potrzebę ma zaspokoić innowacyjny produkt Fiocchi, oferując żołnierzom możliwość obrony na ostatniej linii, wykorzystując do tego standardowe uzbrojenie strzeleckie.

Amunicja dostosowana do standardowych karabinków

Kluczową zaletą nowej amunicji antydronowej firmy Fiocchi jest jej kompatybilność ze standardowymi karabinkami szturmowymi, w tym z bronią wykorzystującą popularne kalibry NATO, takie jak 5,56x45 mm. W przeciwieństwie do wielu innych rozwiązań, które wymagają specjalistycznych systemów lub strzelb gładkolufowych, produkt Fiocchi eliminuje potrzebę pozyskiwania dodatkowego wyposażenia czy wprowadzania zmian w szkoleniu żołnierzy. To sprawia, że amunicja staje się natychmiastowo dostępnym narzędziem w walce z dronami.

Konstrukcja naboju bazuje na koncepcji wielopociskowej. Po opuszczeniu lufy broni, pocisk rozprasza wiele wolframowych śrucin. To rozwiązanie znacząco zwiększa prawdopodobieństwo trafienia małych, szybko poruszających się bezzałogowców, jednocześnie pozwalając na zachowanie kontroli nad ogniem. Dzięki temu ryzyko zniszczeń ubocznych jest znacznie obniżone, co jest niezwykle istotne, zwłaszcza w środowiskach miejskich czy przemysłowych.

„Umożliwiając zwalczanie dronów za pomocą standardowych karabinków, pomagamy im odpowiedzieć na jedną z najbardziej pilnych potrzeb operacyjnych, jakie zostały zidentyfikowane podczas ostatnich konfliktów” – dodaje Petr Marijczuk.

Amunicja jest przeznaczona przede wszystkim dla sił zbrojnych, w tym dla żołnierzy piechoty oraz sił specjalnych, a także dla formacji ochronnych działających w środowisku wysokiego ryzyka. Jej zastosowanie obejmuje ochronę żołnierzy, patroli i konwojów na krótkim dystansie, a także obronę wysuniętych pozycji oraz obiektów infrastruktury krytycznej. Co więcej, została zaprojektowana również z myślą o formacjach policyjnych i ochrony porządku publicznego, działających w warunkach miejskich, gdzie precyzja i minimalizacja strat ubocznych są kluczowe.

Współpraca z Siłami Zbrojnymi i plany na przyszłość

Rozwój amunicji antydronowej firmy Fiocchi był ściśle powiązany ze współpracą z Włoskimi Siłami Zbrojnymi. Nowe rozwiązanie zostało intensywnie przetestowane przez żołnierzy włoskich sił lądowych oraz sił specjalnych w oparciu o realistyczne scenariusze operacyjne. Te testy potwierdziły wysoką efektywność produktu w zwalczaniu małych bezzałogowych statków powietrznych.

Po udanej premierze na targach Enforce Tac 2026, firma Fiocchi aktywnie nawiązuje współpracę z międzynarodowymi klientami i przygotowuje produkt do wprowadzenia na rynek oraz do produkcji na skalę przemysłową. Ponadto, spółka prowadzi prace nad rozszerzeniem koncepcji amunicji o nowe kalibry, takie jak 5,45x39 mm i 7,62x51 mm. Ma to na celu zaspokojenie rosnącego zapotrzebowania ze strony różnych grup użytkowników i dalsze umocnienie pozycji Fiocchi na rynku.

„Nowy produkt pokazuje, w jaki sposób firmy z Grupy CSG przetwarzają doświadczenia z pola walki na skalowalne rozwiązania przemysłowe. Wykorzystując naszą międzynarodową bazę przemysłową, jesteśmy w stanie dostarczać klientom niezawodną i efektywną kosztowo amunicję, która może zostać szybko wprowadzona do istniejących struktur sił zbrojnych” – podsumował Petr Marijczuk.

Na podstawie komunikatu prasowego CSG