Problemy z Indonezją w ramach programu samolotu KF-21 Boramae są widoczne od dawna. Nie dość, że w lutym bieżącego roku ujawniono, że toczy się dochodzenie w sprawie indonezyjskich inżynierów wysłanych do Korea Aerospace Industries, którzy są podejrzani o udział w nielegalnym pozyskiwaniu technologii zastosowanych w konstrukcji KF-21 Boramae, to teraz Indonezja miała zasygnalizować i zaproponować zmniejszenie swojego udziału w płatnościach do około jednej trzeciej pierwotnie uzgodnionej kwoty. Według agencji Yonhap powołującej się na anonimowe źródła Indonezja zasugerowała rządowi Republiki Korei, że zapłaci około 600 miliardów wonów (442,47 miliona dolarów) za wspólny projekt myśliwca KF-21. Pierwotna kwota należna za udział Indonezji we wspólnym projekcie myśliwca miała wynieść około 1,6 biliona wonów do czerwca 2026 roku, czyli około 20 procent projektu.

Dżakarta początkowo zgodziła się zapłacić tę kwotę w zamian za otrzymanie jednego prototypu modelu i transferu technologii oraz wyprodukowanie 48 egzemplarzy w Indonezji. Jak przypomina portal Korea Herald, dotychczas Indonezja zapłaciła zaledwie 380 miliardów wonów (około 220 milionów dolarów), jednak miała trudności z dotrzymaniem zaplanowanych terminów płatności, co budzi wątpliwości co do jej zaangażowania w harmonogram rozwoju.

Administracja Programów Zakupów Obronnych Republiki Korei (DAPA) w oświadczeniu dla agencji Reuters napisała: „Aby pomyślnie zakończyć rozwój systemu KF-21, rządy Korei Południowej i Indonezji prowadzą ostateczne negocjacje w celu rozwiązania obecnych kwestii związanych z podziałem kosztów”.

DAPA wyjaśniła w związku z tym, że Indonezja zmniejszy swój wkład w projekcie, to będzie otrzymywać mniej transferów technologicznych od Republiki Korei. Nie jest to pierwszy spór w związku z finansowaniem projektu. W 2022 roku obydwa kraje rozwiązały problem finansowania projektu po tym, jak Indonezja wstrzymała płatność 20% udziału w kosztach rozwoju. Wiadomo, że Indonezja zwróciła się pod koniec ubiegłego roku do Korei Południowej o odroczenie płatności za projekt do 2034 r., Seul jednak podtrzymał swoje stanowisko, że powinno to nastąpić przed ostatecznym terminem realizacji projektu, czyli 2026 r.

Jak napisał Korea Herald, ponieważ pierwsza partia myśliwców ma zostać dostarczona w 2026 r., Republika Korei najprawdopodobniej będzie kontynuować kolejne etapy projektu z pełnym udziałem Indonezji lub bez niej. A Republika Korei prawdopodobnie określi kolejne kroki na regularnym posiedzeniu komitetu rządowego ds. programów zakupów obronnych, które odbędzie się pod koniec tego miesiąca.

Wynik tych negocjacji może znacząco wpłynąć na partnerstwo i przyszłość projektu myśliwca KF-21, podkreślając wyzwania stojące przed utrzymaniem międzynarodowej współpracy w dziedzinie obronności w obliczu niepewności finansowej Indonezji, która jak się okazuje, ma problem z wywiązaniem się z płatnościami.

Mimo wizualnego podobieństwa do maszyn 5. generacji obecna wersja KF-21 Block I zaliczana jest raczej do generacji 4,5+, gdyż nie posiada on w pełni zdolności stealth. W przyszłości mają być one uzyskane, między innymi dzięki zastosowaniu połączenia obniżonej sygnatury radarowej i systemów walki elektronicznej. To w znacznym stopniu tych obszarów dotyczyły informacje wykradzione z koncernu KAI przez szpiegów z Indonezji.