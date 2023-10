Spis treści

Wartość umowy, realizowanej w procedurze FMS (ang. Foreign Military Sale), w której pośrednikiem są siły zbrojne USA, to 379 577 128 USD. Kontrakt obejmuje dostawę maszyn, wyposażenia, części zamiennych oraz wsparcia eksploatacji i szkolenia. Armada, czyli hiszpańska marynarka wojenna, chce w ten sposób wzmocnić możliwości swoich okrętów zarówno w zakresie zwalczania okrętów podowdnych jak i nawodnych. Śmigłowce MH-60R są również w stanie realizować innego typu zadania, na przykład w zakresie ratownictwa morskiego, misji poszukiwawczych czy dozoru obszarów morskich, gdyż posiadają szeroką gamę systemów obserwacyjnych. Są to zarówno radary jak i sensory optyczne i termowizyjne.

Flota hiszpańskie Armady

Obecnie możliwości hiszpańskiej marynarki są ograniczone. W ubiegłym roku wycofano ostatni z 12, ponad pięćdziesięcioletnich śmigłowców Sikorsky SH-3 Sea King. W służbie pozostaje jeszcze osiem zakupionych w ostatnich latach z zapasów US Navy używanych śmigłowców SH-60F Seahawk oraz 12 maszyn starszej generacji SH-60B, z których ostatni wszedł do służby w 2001 roku, czyli wszystkie mają ponad 20 lat. To właśnie te ostatnie maszyny mają zostać zastąpione zostać zastąpione. Jak informuje w oficjalnym komunikacie hiszpańska Armada - „Oczekiwane jest płynne przejście z SH-60B na MH-60R. Nowe MH-60R zmodernizują systemy misji i czujniki floty, podnosząc Armadę do najwyższego poziomu zdolności zwalczania okrętów podwodnych i walki na powierzchni”.

Osiem nowych hiszpańskich śmigłowców MH-60R dołączy do floty składającej się z ponad 330maszyn tego typu, eksploatowanych na świecie. Oprócz US Navy znajdują się one w siłach zbrojnych Australii, Danii, Arabii Saudyjskiej i Indii. W 2024 roku mają rozpocząć się dostawy tych śmigłowców do Grecji i Korei Południowej. W maju 2023 roku Marynarka Wojenna SUSA ogłosiła, że globalna flota MH-60R spędziła łącznie w powietrzu ponad milion godzin.

Sikorsky MH-60R Seahawk

Śmigłowiec MH-60R Seahawk, produkowany dziś przez koncern Lockheed Martin, to wielozadaniowa maszyna morska, napędzana dwoma silnikami turbowałowymi, będąca rozwinięciem maszyn SH-60B SH-60F. Jak łatwo się domyślić, jest on „spokrewniony” z lądowymi śmigłowcami UH-60 Black Hawk, jednak jego konstrukcja znacznie odbiega od krewniaka z US Army. Przede wszystkim, aby mógł stacjonować na okrętach, otrzymał składany wirnik główny i odchylaną belkę ogonową. Tylne koło śmigłowca zostało przeniesione z końca belki bliżej środka maszyny, aby ułatwić manewrowanie na pokładzie. Dzięki tym zmianom SH-60/MH-60 mogą stacjonować w zasadzie na każdym okręcie dostosowanym do przyjmowania śmigłowców pokładowych.

MH-60R, nazywany często „Sea Hawk Romeo” lub po prostu „Romeo”, został oblatany w 1999 roku jako modyfikacja śmigłowca morskiego SH-60B, ale został przemianowany na MH-60R, aby podkreślić, że jest to maszyna wielozadaniowa, gdyż oznaczenia „SH” noszą w US Navy śmigłowce morskie do zwalczania okrętów podwodnych. MH-60R został formalnie wdrożony przez Marynarkę Wojenną USA w 2006 roku.

Maszyna posiada w pełni cyfrową awionikę z 4 wyświetlaczami wielofunkcyjnymi w kabinie pilotów, które można dowolnie skonfigurować. Główne sensory to głowica elektrooptyczna z kanałem dziennym i termowizyjnym FLIR jak też dalmierzem laserowym i wskaźnikiem celów, oraz wielofunkcyjny radar APS-153 z funkcją automatycznego wykrywania peryskopów okrętów podwodnych. Do tego należy dodać opuszczany do wody sonar niskich częstotliwości oraz detektor anomalii magnetycznych (MAD). Do wykrywania okrętów podwodnych można też wykorzystać boje sonarowe wystrzeliwane ze specjalnej wyrzutni na lewej burcie maszyny. Bezpieczeństwo zapewnia system ostrzegania przed opromieniowaniem i odpalenia pocisków rakietowych oraz systemy przeciwdziałania i samoobrony.

Uzbrojenie śmigłowca jest bardzo zróżnicowane, zależne od wykonywanych zadań. Obejmuje ono zarówno torpedy i bomby głębinowe do zwalczania okrętów podwodnych, jak też rakiety przeciwokrętowe Penguin. Co ciekawe Seahawk dysponuje też bronią, kojarzoną raczej z maszynami przeciwpancernymi takimi jak AH-64E Apache. Są to naprowadzaną na odbity promień lasera pociski Hellfire i rakiety APKWS kalibru 70 mm. W drzwiach mogą być montowane karabiny maszynowe, ale również stanowisko dla strzelca wyborowego z bronią dużego kalibru, co przyznaje się np. w misjach przeciwpirackich.

Przy masie startowej ponad 10,4 tony MH-60R mierzy 19,7 m długości, a jego wirnik główny ma 16,4 m średnicy. Napęd stanowią dwa silniki turbowałowe General Electric T700-GE-401C o mocy do 1,890 KM każdy. Zapewnia to prędkość maksymalną 270 km/h i zasięg ponad 800 km.

Warto odnotować, że śmigłowce MH-60R były oferowane Polsce jako maszyny morskie wraz z S-70i Black Hawk w rozstrzygniętym w 2015 roku przetargu na wspólną platformę śmigłowcową. Wówczas uznano, że nie spełniaja one parametrów "wspólnej platformy" gdyż zbyt wiele elementów różni Seahawka i Black Hawka. Obecnie Agencja Uzbrojenia prowadzi postępowanie dotyczące śmigłowców pokładowych dla Marynarki Wojennej pod kryptonimem Kondor. Śmigłowiec MH-60R Seahawk jest jednym z mocnych kandydatów, zaraz obok brytyjskiego AW159 Wildcat.