UH-72A Lakota jest dostosowaną do wymagań amerykańskiej armii wersją lekkiego śmigłowca wielozadaniowego Airbus Helicopter H145, który znajduje się na uzbrojeniu m.in. sił zbrojnych Niemiec, Węgier, Cypru czy Tajlandii. Śmigłowce w tej wersji są produkowane w zakładzie Airbusa w Columbus w Mississippi. Dotąd wyprodukował dla Wojsk Lądowych USA ponad 480 śmigłowców UH-72A i UH-72B Lakota.

Co ciekawe, Lakota pozostaje najtańszym dwusilnikowym wiropłatem U.S. Army pod względem ceny oraz kosztów obsługi i eksploatacji. Zostało on opracowany specjalnie na potrzeby programu armii amerykańskiej o kryptonimie Light Utility Helicopter (LUH), którego celem było wprowadzenie następcy pamiętająch czasy wojny w Wietnamie wiropłatów UH-1 H/V Iroquois i OH-58 A/C Kiowa. Pierwsze maszyny UH-72A dostarczono do US Army w grudniu 2006 roku. Maszyna tego typu to dwusilnikowy, klasyczny lekki śmigłowiec mogący zabrać 2 pilotów i do 9 żołnierzy. Jego maksymalna masa startowa to 3,6 tony.

UH-72A Lakota osiąga maksymalną prędkość 246 km/h i przelotową 145 km/h przy zasięgu ponad 680 km. Obecnie US Army otrzymuje nowsze maszyny UH-72B oparte na śmigłowcu H145 T2, którego wersją wojskową jest H145M. Maszyna posiada mocniejsze silniki, nowy wirnik pięciołopatowy z kompozytowymi łopatami oraz otunelowane śmigło ogonowe. W ubiegłym roku H145M certyfikowano do użycia przeciwpancernych pocisków kierowanych Spike. Maszyny tego typu są oferowane Polsce zarówno do zadań szkoleniowych jak i bojowych.

Modernizacja amerykańskich UH-72A Lakota ma objąć maksymalnie 50 maszyn wykorzystywanych przez bataliony bezpieczeństwa i wsparcia, których śmigłowce dostosowano do realizacji zadań rozpoznaniu, ochronie granic, dowodzeniu i kontroli, zwalczania przemytu narkotyków czy poszukiwania ofiar klęsk żywiołowych. Obecnie we flocie Gwardii Narodowej służy łącznie 107 maszyn tego typu.

Konfguracja MEP dla tych śmigłowców Lakota obejmuje system kamer montowany z czujnikami elektrooptycznymi i podczerwonymi oraz wskaźnikiem laserowym, reflektor o mocy 30 milionów kandeli, konsolę operatora, ekrany dotykowe w kokpicie i kabinie z ruchomą mapą, wideo system zarządzania, cyfrowy rejestrator wideo i łącza danych, a także zewnętrzną wciągarkę i dodatkowy sprzęt komunikacyjny. Bataliony bezpieczeństwa i wsparcia Gwardii Narodowej Armii Stanów Zjednoczonych, rozmieszczone na terenie całych Stanów Zjednoczonych, zapewniają rozproszone, łatwo dostępne maszyny na potrzeby misji wojskowych i operacji wspierających władze cywilne.

Modyfikacje pakietu MEP zwiększą możliwości wiropłatów UH-72A Lakota w lotach w dzień i w nocy, dzięki zainstalowaniu zaawansowanej ruchomej mapy, ulepszonym interfejsom cyfrowym, nowym monitorom LCD, pokładowemu systemowi zarządzania zadaniami i innym systemowym ulepszeniom.