Jak informuje hiszpański portal Infodefensa, ministerstwo obrony tego kraju otrzymało zgodę rządu na zawarcie z koncernem MBDA umowy o wartości 324,6 mln euro. Dotyczy ona dostawy 522 pocisków bardzo krótkiego zasięgu Mistral 3, ale też modernizację znajdujących się już na uzbrojeniu hiszpańskich wojsk lądowych wyrzutni Mistral. W pakiecie jest również nowoczesny system szkolenia oraz wsparcie logistyczne i eksploatacyjne.

Dzięki temu kontraktowi Ejército de Tierra Español uzyska większą skuteczność w zakresie ochrony sił przed zagrożeniami takimi jak śmigłowce, samoloty, ale też amunicja krążąca i bezzałogowce różnego typu. W siłach zbrojnych Hiszpanii znajdują się już wyrzutnie przenośne i umieszczone na pojazdach terenowych, dostosowane do użycia starszych generacji pocisku Mistral.

Mistral 3, to jak łatwo się domyślić trzecia generacja tego systemu, wprowadzona do eksploatacji w 2019 roku. Jest to uzbrojenie przenośne MANPADS, tej samej klasy co polskie rakiety Piorun i Grom czy amerykański Stinger. Jednak ze względu na masę pocisku przekraczającą 19 kg, wyrzutnie, często podwójne, są umieszczone na obrotowej podstawie, która często instalowana jest na pojazdach.

Pocisk Mistral 3 ma masę startową 19,7 kg, z czego 3 kg to sama głowica bojowa. Rakieta ma długość 1,86 m i średnicę 90 mm. Dzięki temu nominalny zasięg ognia skutecznego to od 500m do 7,5 km. Prędkość maksymalna wynosi 2,7 Macha, czyli ponad 3,3 tys. km/h.+

System sterowania umożliwia manewry z przeciążeniem do 30 G, a układ naprowadzania otrzymał nie tylko ulepszony sensor IR/UV, ale również efektywny algorytm. Poprawia to skuteczność w przypadku małych celów, takich jak bezzałogowce, oraz użycia przez cel środków ochrony takich jak flary i systemy zakłócające. Pocisk może być składowany bezobsługowo przez 20 lat.

Warto odnotować, że różne generacje pocisków Mistral stosowane są przez ponad 20 krajów na świecie. Zestawy te trafiły również w ramach pomocy z Francji i Norwegii na Ukrainę, gdzie potwierdziły bardzo wysoką skuteczność. W ostatnim czasie ministerstw obrony Francji, Belgii, Cypru, Estonii i Węgier podpisali list intencyjny w sprawie wspólnego zakupu systemów przeciwlotniczych Mistral 3. Dostawy ma koordynowane przez francuską agencję zamówień DGA (Direction Générale de l’Armement) w imieniu wszystkich krajów partnerskich.