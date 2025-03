Embraer zdecydował. W Portugalii powstanie centrum szkolenia pilotów wojskowych samolotów transportowych KC-390

Spis treści

Umowa z Embraerem

Powstanie centrum jest efektem umowy zawartej w 2019 roku między portugalską armią a brazylijską firmą Embraer, producentem KC-390. Wartość umowy wynosi 850 mln euro i obejmuje zakup samolotów oraz symulatorów lotów. Portugalska armia odebrała już dwa samoloty i zakończyła montaż pierwszego symulatora. Drugi symulator ma być gotowy w 2026 roku.

Szkolenia dla zagranicznych pilotów

Infrastruktura centrum w Beja ma być dostępna 24 godziny na dobę. Koszt szkolenia jednego pilota wyniesie 600-700 tys. euro. Oprócz portugalskich pilotów, w centrum mają szkolić się także załogi z Holandii, Węgier, Czech i Austrii.

Garda: Gen. Cur o przyszłości SP RP Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Polska potencjalnym klientem

Firma Embraer prowadzi rozmowy z Polską na temat potencjalnej współpracy w zakresie zakupu samolotów KC-390 dla polskiej armii. W marcu 2024 roku odbyło się spotkanie wiceszefa MON, Pawła Bejdy, z prezesem Embraera, Francisco Gomesem Neto. W czasie konferencji Portalu Obronnego pt: „Przyszłość Sił Powietrznych RP” Alexandros Taliadouris – Director Sales and Business Development, Embraer Defense & Security, Europe, który mówił o potencjalnej ofercie Embraera ws. KC-390 dla Polski. Jak mówił przedstawiciel Embraera, nie traktują Polski jako potencjalnego klienta, ale jako partnera obronnego - "jesteśmy w pełni świadomi roli, jaką Polska odgrywa w sojuszu w NATO i Unii Europejskiej oraz oczywiście wyzwań związanych z bezpieczeństwem, przed którymi stoicie, i jesteście na czele granic Unii Europejskiej".

Embraer C-390 Millennium

Embraer C-390 Millenium to średni odrzutowy samolot transportowy zbudowany w układzie górnopłatu, ze skośnymi skrzydłami o rozpiętości 35,05 m, pod którymi umieszczono dwa silniki turbowentylatorowe International Aero Engines V2500-E5 o ciągu 100 kN każdy. Dzięki temu samolot osiąga prędkość do 0,8 Macha i zasięg 3700 km z ładunkiem 19 ton.

Maksymalny ładunek to 26 ton, co jest o tyle istotne, że o 4 tony przekracza zdolności transportowe samolotu C-130J Super Hercules, czyli najpopularniejszej maszyny transportowej w tej klasie. Oba samoloty mogą startować z nieutwardzonych pasów, służyć do desantu spadochronowego czy tankowania w powietrzu. Jednak Hercules to maszyna opracowana w czasach wojny w Wietnamie i napędzany jest czterema silnikami turbośmigłowymi. Jego prędkość i zasięg są z podobnym ładunkiem znacznie mniejsze niż odrzutowego C-390 Millenium.

Stąd rosnąca popularność samolotu, nie tylko wśród byłych lub aktualnych użytkowników Herculesów. Dzięki większej prędkości C-390 lepiej sprawdza się też jako latający tankowiec dla maszyn bojowych, a jego kabina może być konfigurowana na wiele sposobów: do misji takich jak SAR, rozpoznanie czy operacje specjalne. W podstawowej konfiguracji, transportowiec może przewozić około 80 żołnierzy, 74 nosze, 66 spadochroniarzy, siedem standardowych palet 463L, trzy samochody lub jeden śmigłowiec.

Samolot zyskał już wielu użytkowników, którego pierwszym był rodzimy kraj w postaci Brazylii, których Siły Powietrzne są pierwszym i największym operatorem C-390, z planowanym zakupem dwudziestu ośmiu egzemplarzy. Samolot ten zdobywa coraz większe uznanie, szczególnie wśród państw europejskich będąc ciekawą alternatywą dla amerykańskich C-130 Hercules.

Do innych użytkowników należą również Portugalia, która zamówiła pięć samolotów KC-390 również w wersji tankującej. Ponadto brazylijskie transportowce zamówiły również Węgry w ilości dwóch sztuk, Holandia, składając zamówienie na pięć samolotów, Czechy oraz Szwecja, która wybrała C-390 jako następcy dla floty C-130 Hercules. Dodatkowo Słowacja rozpoczęła rozmowy w sprawie zakupu trzech samolotów

Natomiast wśród potencjalnych nabywców wymienia się Kolumbię, Indie, Arabię Saudyjską oraz co ciekawe Stany Zjednoczone, u których Embraer prezentował C-390, mając na celu potencjalne zamówienia. Potencjalnie brazylijski koncern mógłby wejść we współprace z Boeingiem w celu wejścia na rynek amerykański.

PM/PAP