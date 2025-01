Duży sukces Turcji. Bayraktar TB3 wystartował z "lotniskowca" jako pierwszy dron

Bayraktar TB3 wytarował z amunicją MAM-T opracowaną przez Rokestan. Bezzałogowiec w celu przeprowadzenia próby strzeleckiej, obserwował z powietrza swój cel. Już w pierwszym strzale trafił z pełną celnością, korzystając z opracowanego przez firmę Aselsan elektrooptycznego systemu rozpoznania, obserwacji i namierzania ASELFLIR-500. Uzbrojony Bayraktar TB3 UCAV będzie kontynuował testy integracji ładunku i amunicji w ramach procesu rozwojowego, zgodnie z ustalonym harmonogramem testów.

Przechodząc do samej amunicji, jaka została wykorzystana podczas testów, MAM-T (Mini Smart Munition-T) jest zaawansowaną inteligentną mikroamunicja, która została opracowana przez tureckiego Roketsana. Została zaprojektowana w celu zwiększenia możliwości operacyjnych poprzez zapewnienie opcji precyzyjnego uderzenia zarówno w cele stacjonarne, jak i ruchome.

Charakteryzuje się zwiększonym zasięgiem, zdolnym do zwalczania celów na dystansie przekraczającym 30 kilometrów, podczas wystrzeliwana z bezzałogowych systemów powietrznych. Zasięg może wzrosnąć do ponad 60 kilometrów, gdy jest wystrzeliwany z lekkich samolotów szturmowych i do 80 kilometrów, gdy jest wystrzeliwany z myśliwców, oferuje to zatem znaczną elastyczność taktyczną.

Kamieniem milowym dla systemu Bayraktar TB3 był 19 listopada 2024 roku, w tym czasie bezzałogowiec z powodzeniem wystartował i wylądował na krótkim pokładzie TCG Anadolu, wielozadaniowego okrętu desantowego, który może pełnić również rolę lotniskowca. Jednostka będąca dumą tureckiej armii jest wyposażona w 12-stopniową rampę, z której mogą startować systemy powietrzne takie jak drony a w przyszłości może i myśliwce.

Bezzałogowiec wykonał 46-minutowy lot nad punktem przecinającym Morza Egejskie i Morza Śródziemne, demonstrując swoją zdolność do operowania z okrętów na krótkim pasie startowym bez potrzeby katapulty lub systemów zatrzymywania.

Po początkowym sukcesie kontynuowano próby morskie z udziałem TB3, wykonując drugą sekwencję startu i lądowania u wybrzeży Çanakkale. Podczas tych testów UKF wykazał się wyjątkową wydajnością, utrzymując średnią wysokość 20 000 stóp (6,1 km), osiągając tym samym wszystkie wymagane parametry testowe.

Turecki sukces jest na pewno przełomowym momentem w światowym lotnictwie szczególnie w dziedzinie systemów bezzałogowych, który nie miał wcześniejszego precedensu. Dzięki tego typu osiągnięciom rola bezzałogowców w operacjach wojskowych wzrośnie jeszcze bardziej, kładąc jeszcze większy nacisk na zdolności potrzebne Marynarce Wojennej.

Osiągnięcie Baykara jest również potwierdzeniem bardzo silnej pozycji Turcji w zakresie dronów. Tego typu sukcesy z pewnością predysponują Ankarę nie tylko do jednego ze światowych liderów systemów bezzałogowych, ale także predysponuję ją do roli swoistego katalizatora trendów i innowacji w tej dziedzinie, co na chwilę obecną Turcja z powodzeniem czyni.