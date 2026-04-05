Dofinansowanie 26,6 mln zł dla PZL-Świdnik. Rząd wspiera producenta śmigłowców w Polsce

Ministerstwo Finansów podpisało historyczne porozumienie inwestycyjne z Leonardo PZL-Świdnik, opiewające na 26,6 mln zł.

Środki te zostaną przeznaczone na rozwój mocy produkcyjnych i wprowadzenie nowych technologii w świdnickich zakładach śmigłowcowych.

Inwestycje te mają na celu zwiększenie innowacyjności, utworzenie miejsc pracy i zacieśnienie współpracy z sektorem edukacji.

Dowiedz się, jakie nowe kompetencje zyska PZL-Świdnik i czy kolejny typ śmigłowca powstanie w Polsce!

Leonardo PZL-Świdnik zobowiązał się już do zainwestowania łącznie około 200 mln zł w latach 2024-2028. Oczekuje się, że efektem będą korzyści wynikające ze zwiększenia udziału innowacyjnych i nowoczesnych technologii w Polsce, utworzenia wysokopłatnych miejsc pracy, stymulowania innowacyjności lokalnych przedsiębiorstw z segmentu MŚP – podwykonawców Leonardo PZL-Świdnik, oraz zacieśniania współpracy z podmiotami sektora edukacji, w tym uczelniami wyższymi i szkołami średnimi. Około 500 firm z całej Polski tworzy krajowy łańcuch dostaw współpracujący z Leonardo PZL-Świdnik.

„Dzięki długoterminowym inwestycjom Leonardo PZL-Świdnik, możliwe jest skokowe zwiększanie krajowych zdolności przemysłowych w domenie śmigłowcowej, która należy do jednej z najbardziej innowacyjnych. Otrzymany grant przyczynia się do wspierania krajowego ekosystemu, umacniając odporność państwa” – przekonuje Bartosz Śliwa, prezes zarządu Leonardo PZL-Świdnik.

Inwestycje w nowe kompetencje

Związany z tym porozumieniem plan przemysłowy Leonardo PZL-Świdnik wszedł w pierwszy etap realizacji już w roku 2024. Do 2028 roku realizowana będzie dalsza rozbudowa zakładu produkcyjnego w Świdniku. Ponadto bieżąca inwestycja pozwala na rozwój produkcji oryginalnych komponentów dla śmigłowców.

Prezes PZL-Świdnik wskazuje trzy filary inwestycji: rozwój linii produkcyjnej śmigłowców wielozadaniowych, ulokowanie produkcji specjalistycznych komponentów śmigłowców oraz zwiększenie zdolności bieżącej produkcji.

Inwestycje te zapewniają zakładom PZL-Świdnik, poprzez insourcing, poszerzenie swoich kompetencji jako OEM (ang. Original Equipment Manufacturer). W tym zakresie uruchamia się produkcję specjalistycznych komponentów, takich jak kompletne systemy układu sterowania śmigłowców, ciąg technologiczny produkcji sztywnych przewodów hydrauliki wysokociśnieniowej oraz nowoczesny proces produkcji kompletnych układów wiązek elektrycznych, które są wytwarzane dla każdego śmigłowca indywidualnie.

Powiększeniu ulegają bieżące zdolności produkcyjne na wydziale struktur lotniczych dzięki rozbudowie infrastruktury i zwiększaniu przepustowości poprzez automatyzację, robotyzację, a jednocześnie możliwe jest dalsze zwiększanie zatrudnienia wraz z rozwojem programów śmigłowcowych dla użytkowników wojskowych i cywilnych.

„Obecnie, szeroko zakrojone inwestycje prowadzone przez Leonardo PZL-Świdnik, umożliwiają pozyskanie, absorbcję oraz rozwój nowoczesnych technologii przyszłości. Korzyści z tych inwestycji mają również wymiar społeczny – Leonardo PZL-Świdnik współpracuje ze środowiskiem akademickim, w tym uczelniami wojskowymi, a także szkołami zawodowymi, współdzieląc wiedzę i doświadczenie.

Dzięki dalszym inwestycjom świdnickie zakłady śmigłowcowe pozyskują nowe zdolności przemysłowe; została utworzona już linia produkcyjna śmigłowców wielozadaniowych AW149 dla polskiego wojska – w tym zakresie ustanowione zostały pełne kompetencje produkcyjne i serwisowe oraz rozpoczęto produkcję komponentów, które trafiają na nową, krajową linię produkcyjną. Planowany jest dalszy rozwój świdnickich zakładów, aby odpowiedzieć na wszelkie wymagania resortu obrony w domenie śmigłowcowej.” – powiedział Bartosz Śliwa, prezes zarządu Leonardo PZL-Świdnik.

Kolejny typ śmigłowca prosto ze Świdnika?

Leonardo wyraża swoją gotowość do podjęcia dalszych inwestycji w Świdniku, aby utworzyć nową, kompletną linię produkcyjną śmigłowców szkolno-bojowych AW109 TrekkerM, obok uruchomionego juuż montarzu AW149 dla Wojska Polskiego. Dla AW109 PZL-Świdnik już produkuje kompletny płatowiec dla wszystkich programów Leonardo na świecie.

Maszyny tego typu są oferowane przez PZL-Świdnik Siłom Zbrojnym RP jako element systemu szkolenia. Jak mówi prezes Śliwka, gotowe śmigłowce AW109 TrekkerM dla polskiego wojska mogłyby wylatywać ze świdnickich zakładów już od pierwszego egzemplarza w wymaganym przez Siły Zbrojne RP terminie. Ponadto, Leonardo Helicopters jest w stanie dostarczyć kompleksowe rozwiązanie szkoleniowe wraz z nowoczesnymi symulatorami i trenażerami dla pilotów, załóg i personelu naziemnego.