Jak informują w mediach społecznościowych siły zbrojne Republiki Czeskiej, 12 stycznia rano, gdy amerykańska maszyna wylądowała w Náměšt nad Oslavou, na miejscu temperatura spadła poniżej 10 stopni Celsjusza. W żaden sposób nie zakłóciło to jednak dostawy kolejnych śmigłowców dla czeskiego lotnictwa. Dwa zostały dostarczone i po zainstalowaniu wirników, zdjętych do transportu, oraz niezbędnych testach, będą mogły wejść do służby. Prace zostaną zrealizowane na miejscu.

Pierwszy śmigłowiec UH-1Y Venom dostarczono do Czech w sierpniu ubiegłego roku, wraz z trzecim „siostrzanym” AH-1Z Venom. Dotąd dostawy objęły cztery maszyny uderzeniowe Viper i taką samą liczbę wielozadaniowych Venomów. Czechy zdecydowały się na te maszyny, aby zastąpić poradzieckie Mi-24/35. Zaletą pary wybranych maszyn produkcji amerykańskiego koncernu Bell jest ponad 85% wspólnych komponentów i identyczna konfiguracja wyposażenia pilotażowego. Dzięki temu piloci mogą latać na obu typach maszyn, mimo oczywistych różnic w zadaniach, a nawet układzie kabiny. W AH-1Z Viper, tak jak w niemal wszystkich śmigłowcach uderzeniowych, piloci siedzą jeden za drugim w wąskim kadłubie. UH-1Y Venom ma stanowiska pilotów umieszczone obok siebie.

Na letišti v Náměšti před chvílí přistál C-17 Globmaster s dvěma novými venomy. Flotila vrtulníků systému H-1 se tak rozšířila a nyní má po čtyřech AH-1Z Viper a čtyřech UH-1Y Venom. pic.twitter.com/xQVxhjxJup— Armáda ČR (@ArmadaCR) January 11, 2024

Czechy zamówiły łącznie 12 maszyn tandemu AH-1Z/UH-1Y, a kolejnych 8 otrzymają od administracji USA za przekazane Ukrainie śmigłowce Mi-24/35. Dzięki temu docelowo do Czeskiej Armady trafi 10 maszyn uderzeniowych AH-1Z Viper i 10 wielozadaniowych UH-1Y Viper.

AH-1Z Viper to rasowa maszyna przeznaczona do zwalczania czołgów, artylerii czy pozycji przeciwnika. Jego wąski opancerzony kadłub i krótkie skrzydła służące do przenoszeni uzbrojenia oraz działko kalibru 20 mm w obrotowej wieżyczce pod nosem, kabina dwuosobowej załogi z miejscami jedno za drugim - to kwintesencja wyglądu tego typu maszyn. Silnie uzbrojony, wyposażony w nowoczesne sensory jest klasycznym drapieżnikiem pola walki. Może przenosić pociski Hellfire, rakiety 70 mm ale też, co jest unikalne wśród śmigłowców, pociski powietrze-powietrze AIM-9 Sidewinder.

UH-1Y Venom to maszyna która również może przenosić uzbrojenie kierowane, ale jej głównym zadaniem jest transport żołnierzy oraz akcje poszukiwawczo-ratownicze i Combat-SAR. Pilocie siedzą obok siebie w obszernej kabinie, zdolnej też pomieścić desant z pełnym uzbrojeniem i wyposażeniem. W bocznych drzwiach można umieścić karabiny maszynowe a uzbrojenie podwieszane to zasobniki artyleryjskie oraz rakiety 70 mm, zarówno kierowane jak i niekierowane.