Czechoslovak Group wkracza na rynek dronów. Nowa spółka AviaNera Technologies

Decyzja Czechoslovak Group o wejściu na rynek bezzałogowych statków powietrznych jest bezpośrednią odpowiedzią na rosnące zapotrzebowanie na te technologie. Nowo utworzona spółka AviaNera Technologies a.s. będzie koncentrować się na globalnym rozwoju, produkcji i sprzedaży technologii bezzałogowych.

„Naszym celem jest osiągnięcie wiodącej pozycji producenta w domenie wojskowych bezzałogowych statków powietrznych oraz zaawansowanych systemów uzbrojenia. W ciągu ostatnich kilku lat zbudowaliśmy silną pozycję na rynku amunicji teraz naszym celem jest osiągnięcie podobnego rezultatu w dziedzinie wysokotechnologicznych systemów obronnych” – podkreśla Michal Strnad, właściciel i prezes CSG.

Wojciech Grzonka, prezes zarządu Czechoslovak Group Polska, wyraża duże zainteresowanie nawiązaniem partnerstw z polskimi firmami działającymi w segmencie bezzałogowych statków powietrznych.

„Wiemy, że polskie firmy mają wysokie kompetencje w tym obszarze i dysponują sprawdzonymi technologiami, które mogą spotkać się z zainteresowaniem na międzynarodowym rynku. Silna marka CSG i unikalne doświadczenie biznesowe grupy mogą przyczynić się do wzrostu polskiego sektora bezzałogowców, a także przełożyć się na szybkie dostawy systemów bezzałogowych do Wojska Polskiego” – dodaje Grzonka.

Wsparcie dla AviaNery na rynkach zagranicznych zapewni Excalibur International a.s., wiodący podmiot handlowy w strukturze CSG. Jego celem jest wspieranie sprzedaży produktów CSG i firm partnerskich na międzynarodowym rynku uzbrojenia. Miloš Šivara, prezes Excalibur International, zaznacza, że „dzięki ścisłej integracji działalności firmy Excalibur International ze spółką AviaNera doświadczony zespół projektowy i handlowy, który już dzisiaj zajmuje się sprzedażą technologii bezzałogowych i realizuje przedsięwzięcia o wartości setek milionów euro, będzie od samego początku wspierał rozwój CSG w tym segmencie. Nowością będzie to, że teraz będziemy mogli oferować klientom systemy bezzałogowe w całości rozwijane i produkowane przez nas”.

Pavel Čechal na czele AviaNery: integracja wertykalna i strategiczne akwizycje

Zarządzanie nową spółką AviaNera powierzono Pavelowi Čechalowi, doświadczonemu menadżerowi, który przeszedł do CSG z pozycji dyrektora zarządzającego w PBS Group. Pod jego kierownictwem AviaNera skoncentruje się na szybkim budowaniu zdolności w zakresie rozwoju i produkcji bezzałogowych statków powietrznych oraz ich kluczowych komponentów.

„Tak jak w przypadku innych dziedzin dążymy do maksymalnej integracji wertykalnej. Dzięki temu możemy dostarczać klientom produkty końcowe oraz kompletne systemy rozwijane i produkowane bezpośrednio przez nas. Wykorzystamy synergie z innymi firmami z grupy kapitałowej CSG, np. działającymi w segmencie amunicji oraz oprogramowania przeznaczonego do prowadzenia operacji bezzałogowych” – wyjaśnia Čechal.

Zespół AviaNery aktywnie prowadzi negocjacje dotyczące akwizycji kilku perspektywicznych europejskich przedsiębiorstw. Jednocześnie buduje partnerstwa w Ukrainie, która stała się centrum rozwoju technologicznego w dziedzinie bezzałogowych statków powietrznych o przeznaczeniu militarnym. Priorytetem dla firmy jest rozwój i produkcja jednostek napędowych do bezzałogowców, w tym silników odrzutowych, turbowentylatorowych i wałowych.

Dziedzictwo i przyszłość: AviaNera symbolem nowej ery w lotnictwie

Nazwa AviaNera symbolicznie nawiązuje do bogatego dziedzictwa lotniczego czeskiego ośrodka przemysłowego Letňany Avia, jednocześnie sygnalizując początek nowej ery w domenie bezzałogowych statków powietrznych. Pavel Čechal prognozuje, że „zbliża się okres przełomowy dla lotnictwa. Praktycznie każde zadanie, które dzisiaj jest realizowane przy użyciu samolotu załogowego, będzie mogło być wykonane przez bezzałogowiec. Bariery ku temu mają charakter bardziej regulacyjny niż technologiczny”.

Biorąc pod uwagę dynamiczny wzrost rynku militarnych bezzałogowych statków powietrznych oraz rosnące zapotrzebowanie na wydajne, kompaktowe i efektywne systemy napędowe, segment ten oferuje wyjątkowy potencjał rynkowy.

„AviaNera ma strategiczną okazję do tego, aby stać się kluczowym dostawcą jednostek napędowych nowej generacji przeznaczonych do użytkowania w militarnych aplikacjach bezzałogowych” – podsumowuje Čechal.

Na podstawie komunikatu prasowego Czechoslovak Group (CSG)