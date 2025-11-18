Chorwacja stawia na polską technologię. Fotoradary PolCam Systems zwiększają bezpieczeństwo na drogach

Współpraca między chorwacką policją a PolCam Systems rozpoczęła się w 2019 roku, kiedy to polska firma wygrała przetarg na dostawę pierwszych pięćdziesięciu fotoradarów na trójnogach. Od tego czasu, jak podaje Grupa WB w komunikacie prasowym, „polskie rozwiązania sukcesywnie wspierają chorwacką policję”. W 2023 roku Grupa WB podpisała umowę ramową na dostarczenie ponad 150 kolejnych urządzeń, a w listopadzie zakończyły się dostawy najnowszej partii stacjonarnych systemów SmartEye ST-1 wraz ze specjalnymi obudowami Cabinet. Wszystkie te urządzenia zostały pomyślnie zintegrowane z chorwackim centralnym systemem zarządzania i mandatowania, za którego utrzymanie, wsparcie techniczne i serwis również odpowiada polski podmiot.

Co potrafią fotoradary SmartEye ST-1?

Fotoradary SmartEye ST-1 to zaawansowane urządzenia zaprojektowane do kompleksowego monitorowania ruchu drogowego. Ich skuteczność w ochronie uczestników ruchu drogowego została wielokrotnie potwierdzona. Systemy te są w stanie rejestrować szereg wykroczeń, w tym:

Przekroczenie prędkości;

Przejazd na czerwonym świetle;

Niezapięte pasy bezpieczeństwa;

Korzystanie z telefonu podczas jazdy;

Urządzenia generują materiał dowodowy w jakości Full HD, co zapewnia wysoką skuteczność działania nawet w trudnych warunkach środowiskowych. Dodatkowo, wersja dostarczona chorwackiej policji została wyposażona w kamery wideo rejestrujące obraz 24/7. „Przy każdym zdarzeniu drogowym system automatycznie dołącza krótki film, uzupełniający materiał dowodowy” – informuje WB. Systemy SmartEye potrafią również bardzo dokładnie rozpoznawać tablice rejestracyjne, a także identyfikować markę, model, kolor i typ pojazdu. Są zgodne z europejskimi standardami, obsługują zewnętrzne kamery IP i integrują się z bazami danych.

Modernizacja i przyszłość współpracy

Dobre wyniki eksploatacyjne i partnerska współpraca z chorwacką policją zaowocowały planowaną modernizacją 50 zestawów dostarczonych w 2019 roku. Ich funkcjonalność zostanie rozszerzona do aktualnego standardu, co świadczy o zaufaniu do polskiej technologii i chęci dalszego rozwoju systemów bezpieczeństwa.

Na podstawie komunikatu prasowego Grupy WB