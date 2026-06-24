Chorwacja dołącza do umowy ramowej na dostawy amunicji od słowackiej ZVS Holding

Republika Chorwacji oficjalnie dołączyła do przełomowej umowy ramowej dotyczącej dostaw amunicji średnio- oraz wielkokalibrowej. Pierwotnie podpisana w grudniu ubiegłego roku pomiędzy należącą do Grupy CSG spółką ZVS Holding a Ministerstwem Obrony Republiki Słowackiej, umowa ta otwiera nowe perspektywy dla europejskiego przemysłu zbrojeniowego i bezpieczeństwa. Aneks, który umożliwia Chorwacji zawieranie umów wykonawczych, został sygnowany przez słowackiego ministra obrony Roberta Kaliňáka, jego chorwackiego odpowiednika Ivana Anušića oraz przedstawicieli firmy ZVS Holding.

Wojciech Grzonka, prezes CSG Polska i wiceprezes ds. sprzedaży w Grupie CSG, podkreśla znaczenie tego wydarzenia.

„Dołączenie Chorwacji do umowy ramowej to kolejne potwierdzenie, że amunicja produkowana przez spółki należące do Grupy CSG jest wysoko oceniana przez rynek. Przystąpienie do takiej umowy to nie tylko gwarancja warunków cenowych czy terminów dostaw, ale także inne preferencyjne parametry kontraktacji.” Jak dodał Grzonka, te preferencyjne warunki „mogą one dotyczyć także możliwości lokalizacji produkcji w danym kraju, czy to przez transfer wiedzy i technologii, czy przez tworzenie podmiotów joint venture.” Jest to więc szansa na zacieśnienie współpracy i rozwój lokalnych zdolności produkcyjnych. Poza aspektem biznesowym, kluczowe jest „dalsze zacieśnienie europejskiej współpracy zbrojeniowej na rzecz zwiększania bezpieczeństwa w regionie.”

Miliardowe kontrakty i rola ZVS Holding w europejskim bezpieczeństwie

Umowa ramowa z grudnia ubiegłego roku, do której dołączyła Chorwacja, przewiduje możliwość zawarcia kontraktów wykonawczych na dostawy amunicji o łącznej wartości sięgającej 58 miliardów euro. Okres jej obowiązywania to siedem lat, co zapewnia długoterminową stabilność dostaw. Co istotne, umowa ma charakter otwarty, co oznacza, że kolejne państwa członkowskie Unii Europejskiej mogą do niej przystąpić, korzystając z preferencyjnych warunków kontraktacji oferowanych przez ZVS Holding.

Dołączenie Chorwacji stanowi praktyczny dowód na skuteczność tego mechanizmu. Jest to również wyraźny sygnał, że państwa europejskie aktywnie poszukują współpracy w obszarze zakupów amunicji oraz intensywnie rozwijają swoje zdolności obronne. Po aneksowaniu umowy przez Republikę Chorwacji nastąpi faza zawierania szczegółowych umów wykonawczych, które będą precyzować wartość oraz zakres dostaw amunicji zgodnie z wymaganiami chorwackiego wojska. Na tym etapie konkretne szczegóły finansowe i ilościowe nie zostały jeszcze sprecyzowane.

Wzmocnienie zdolności obronnych i przemysłowych: perspektywa Słowacji

Minister obrony Republiki Słowackiej, Robert Kaliňák, wyraził zadowolenie z dołączenia Chorwacji do porozumienia. „Dołączenie Chorwacji potwierdza, że Słowacja, poprzez firmę ZVS Holding, jest w stanie oferować europejskim partnerom niezawodne, długoterminowe dostawy amunicji.” Podkreślił również pozytywne konsekwencje dla gospodarki Słowacji:

„To dobra wiadomość dla słowackiego przemysłu zbrojeniowego, rynku pracy oraz finansów publicznych, ponieważ dalsze zwiększanie produkcji oznacza inwestycje, wzrost zatrudnienia oraz wpływy podatkowe.” Zaznaczył, że takie partnerstwa wzmacniają „europejską bazę przemysłową oraz zdolność państw europejskich do samodzielnego zapewniania sobie bezpieczeństwa.”

Jan Marinov, prezes dywizji CSG Defence Systems w Grupie CSG, wskazał na model współpracy, który okazał się kluczem do sukcesu. „Zainteresowanie Chorwacji potwierdza słuszność modelu współpracy, który łączy w sobie doświadczanie i możliwości produkcyjne Grupy CSG ze strategiczną rolą państwa słowackiego jako współwłaściciela firmy ZVS Holding.” To partnerstwo, łączące kapitał państwowy i prywatny, umożliwia „realizację długoterminowych inwestycji w rozwój zdolności produkcyjnych oraz wzmacnianie łańcucha dostaw dla europejskich odbiorców.” Marinov podkreślił również elastyczność produkcyjną Grupy CSG, która poza amunicją kalibru 155 mm spełniającą standardy NATO, jest w stanie dostarczać „szeroki zakres amunicji innych kalibrów.”

Decyzja Republiki Chorwacji o dołączeniu do umowy ramowej wynika z wieloletniej i konsekwentnie rozwijającej się współpracy zbrojeniowej ze Słowacją, a także z zaufania do zdolności produkcyjnych słowackiego przemysłu. Jest to integralny element szerszej współpracy obu państw w zakresie obronności i bezpieczeństwa. ZVS Holding, jako jeden z kluczowych producentów amunicji w Europie Środkowej, od 2015 roku jest częścią DMD Group (przedsiębiorstwa państwowego nadzorowanego przez słowackie Ministerstwo Obrony) oraz MSM Group, wchodzącej w skład Grupy CSG. Dzięki połączeniu kapitału państwowego i prywatnego, ZVS Holding znacząco zwiększył swoje zdolności produkcyjne, stając się istotnym dostawcą amunicji dla sił zbrojnych państw należących zarówno do NATO, jak i Unii Europejskiej.