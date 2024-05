Chiny budują w ukryciu tajemniczy okręt. Czym on jest?

Jak napisał autor tekstu w Naval News wraz z J. Michaelem Dahmem, budowany w tajemnicy okręt znajduje się w stoczni Jiangsu Dayang Marine na Jangcy. Jak zwracają uwagę autorzy, Chiny z jakiegoś powodu nie chwaliły się, że budują taki okręt, który swoimi kształtami przypomina lotniskowiec. Jakiś czas temu pisaliśmy w Portalu Obronnym, o tym, że Chiny niedługo mają ogłosić budowę 4 lotniskowca, który jak się spekuluje, może mieć napęd atomowy. Jednak od tamtego czasu, jest cisza dot. ogłoszenia ambitnego projektu.

Jak zwracają uwagę autorzy, tajemniczy okręt został zwodowany w grudniu 2022 roku, ale nie poinformowano o takim zdarzeniu. Według Naval News jest to pierwszy na świecie dedykowany lotniskowiec dla bezzałogowych płatowców. W przeciwieństwie do innych chińskich lotniskowców, zwłaszcza Type-003 Fujian, który przechodzi próby morskie i jest znany ze swoich dużych rozmiarów, ten nowy okręt jest znacznie mniejszy.

China Builds World’s First Dedicated Drone Carrier - China has launched the world's first dedicated drone carrier, a significant step that adds a new dimension to its naval capabilities. This ship introduces a new model for naval operations as it focuses solely on deploying… pic.twitter.com/B8JQMiK1Yx— Last24Report (@Last24Report) May 15, 2024

Analiza zdjęć wskazuje, że konstrukcja jest mniejsza niż zwykłe lotniskowce, z pokładem około jednej trzeciej długości i połowy szerokości super lotniskowca US Navy. Poza tym nie widać miejsca na hangar lotniczy, więc liczba samolotów byłaby znacznie ograniczona. Tak samo prosty układ pokładu byłby anachroniczny, nie pozwalając samolotom na start i lądowanie w tym samym czasie. Co może wskazywać, że jest to lotniskowiec przeznaczony dla dronów. Autorzy także sugerują, że pokład jest wystarczająco szeroki, aby obsługiwać samoloty lub drony o rozpiętości skrzydeł około 20 metrów takie jak chińskie odpowiedniki dronów Predator.

Na pewno zaobserwowanie przez Naval News tego okrętu stawia wiele pytań, dlaczego Chiny budują taki lotniskowiec? Dlaczego nim się nie chwalą? Co chcą osiągnąć? Kraje takie jak Iran i Turcja badają już koncepcję lotniskowców przewożących bezzałogowce, ale najnowsze dzieło Chin jest pierwszym tego rodzaju. Być może Chiny eksperymentują z tego typu platformą do rozwijania operacji dronów na morzu lub szukają narzędzi do symulowania sił wroga w scenariuszach szkoleniowych do niszczenia takich lotniskowców dronowych.

Współautor tekstu J. Michael Dahm zwraca uwagę, że stocznia Jiangsu Dayang Marine, w której budowany jest ten lotniskowiec, ma historię budowania atrap okrętów wroga dla chińskiej marynarki wojennej. Chiny wykorzystują te repliki do testowania broni, często kopiując zachodnie okręty wojenne. Stocznia wyprodukowała również zaawansowane technologicznie projekty, które są wykorzystywane w szkoleniach jako "Electronic Blue Force". Nie można więc wykluczyć, że okręt może służyć do celów szkoleniowych lub testowych.

Jak było już wspomniane, Turcja jest jednym z krajów, który planuje na swoim lekkim lotniskowcu umieścić bezzałogowce. Według informacji z kwietnia wstępny plan zakłada obsługę zarówno załogowych, jak i bezzałogowych statków powietrznych, na którym będzie można rozmieścić 50 samolotów, z których 20 będzie stacjonować na pokładzie, a 30 w hangarze. Samoloty, które mają wejść w użycie lotniskowca to morska wersja lekkiego samolotu szturmowego TAI Hurjet, bezzałogowy myśliwiec TAI ANKA-III, bezzałogowy myśliwiec Baykar Bayraktar KIZILELMA oraz TB-3 UCAV. Co ciekawe tureccy urzędnicy ds. obrony nie wykluczyli, że liczba samolotów może zostać zwiększona w miarę postępu projektu.

Pewnie przyjdzie nam jeszcze poczekać, w odkryciu czym jest tajemniczy okręt. Nie mniej jeśli Chiny stworzą pierwszy tego typu lotniskowiec, zdolny do przenoszenia dronów na pewno będą pionierem w tej kwestii, który dołączy do rozwijającej się floty chińskiej marynarki wojennej.