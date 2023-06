Spis treści

Centrum obsługi czołgów Abrams. PGZ podpisała umowę z General Dynamics Land Systems

W poniedziałek, 26 czerwca, w Poznaniu została podpisana umowa pomiędzy Polską Grupą Zbrojeniową, Wojskowymi Zakładami Motoryzacyjnymi i amerykańskim koncernem General Dynamics Land Systems o utworzeniu w ramach Wojskowych Zakładów Motoryzacyjnych Centrum Kompetencyjnego dla czołgów Abrams. Umowę podpisano podczas organizowanej przez poznańskie WZM oraz General Dynamics Land Systems konferencji "Abrams Supplier Conference".

"Docelowo w Centrum Kompetencyjnym czołgów Abrams, które powstanie w poznańskich WZM serwisowane będą wszystkie 366 wozów, które trafią do Wojska Polskiego" - przekazała na Twitterze Polska Grupa Zbrojeniowa.

Centrum Kompetencyjne będzie na terenie Wojskowych Zakładów Motoryzacyjnych w Poznaniu

"Umowa potwierdza decyzję o utworzeniu w ramach Wojskowych Zakładów Motoryzacyjnych Centrum Kompetencyjnego w zakresie czołgów Abrams, ustanawiając jednocześnie potencjał do ich szeroko pojętych obsług w celu zabezpieczenia przyszłych potrzeb w tym zakresie ze strony Sił Zbrojnych RP. W dalszej perspektywie z potencjału Centrum będą mogły korzystać także oddziały wojsk amerykańskich stacjonujących w Polsce i innych krajach europejskich" - czytamy w komunikacie opublikowanym przez PGZ.

Prezes PGZ: Jesteśmy odpowiedzialni za wsparcie jednostek w utrzymaniu sprawności każdego rodzaju sprzętu Wojska Polskiego

Sebastian Chwałek, prezes Polskiej Grupy Zbrojeniowej, podkreśla w komunikacie, że do utworzenia Centrum Kompetencyjnego czołgów Abrams w Poznaniu zarówno WZM jak i PGZ przygotowywało się już od pewnego czasu.

Jako partner godny zaufania dla wojska jesteśmy odpowiedzialni za wsparcie jednostek w utrzymaniu sprawności każdego rodzaju sprzętu, jaki znajduje się lub wchodzi na uzbrojenie Wojska Polskiego. Dlatego też decyzja pana ministra (obrony) Mariusza Błaszczaka o pozyskaniu dla wojsk pancernych czołgów Abrams oznaczała dla nas konieczność pozyskania zdolności w zakresie obsługi tego typu czołgów - mówi Sebastian Chwałek. - Dzięki dużemu zaangażowaniu zarządu i pracowników WZM, popartego dotychczasowym wieloletnim doświadczeniem w zakresie serwisowania ciężkiego sprzętu pancernego i gąsienicowego, jakim dysponuje poznańska spółka, udało się nam osiągnąć porozumienie ze stroną amerykańską. Dzisiejsza umowa formalizuje nasze starania i jednocześnie otwiera nową kartę w historii spółki - podkreśla prezes PGZ.

Kiedy 116 czołgów Abrams trafi na wyposażenie Wojska Polskiego?

Przypomnijmy, że styczniu tego roku Polska zawarła z USA umowę na dostawę 116 czołgów M1A1 Abrams oraz sprzętu towarzyszącego, w tym:

12 wozów zabezpieczenia technicznego Hercules,

mostów szturmowych,

wozów dowodzenia.

Wartość umowy to ok. 1,4 mld USD netto, z czego blisko 200 mln USD pokrywa strona amerykańska w ramach przyznanych Polsce środków pomocowych. USA zgodziły się także sprzedać Polsce amunicję, w tym pociski podkalibrowe z rdzeniem ze zubożonego uranu. Dostawy czołgów i pozostałego sprzętu przewidziano na lata 2023-2024. Czołgi, używane wcześniej przez Korpus Piechoty Morskiej USA, przechodzą szczegółowy przegląd i zostaną dostarczone z wyzerowanymi przebiegami. Zakup 116 Abramsów wycofanych z korpusu Marines został dokonany, by przyspieszyć uzupełnianie sprzętu po donacjach na rzecz Ukrainy.

Z kolei w kwietniu Polska zamówiła za 4,7 mld dolarów 250 Abramsów w najnowocześniejszej wersji M1A21 SEPv3. Pierwsze maszyny w wersji M1A1 mają dotrzeć do Polski w tym tygodniu.

Poniżej zobaczycie galerię czołgów Abrams: