Wydatki na wojsko w 2023 roku sięgną 4 proc. PKB

Jak to możliwe, skoro zapisane w ustawie budżetowej wydatki Ministerstwa Obrony Narodowej to 3 proc. PKB, czyli ok. 97 miliardów złotych? Do tej kwoty należy dodać kilkadziesiąt miliardów złotych z Funduszu Wsparcia Sił Zbrojnych. Prawdopodobne jest zatem, że łącznie w tym roku wydatki na obronność sięgną 137 mld zł, czyli co najmniej 4 proc. PKB, co oznacza, że pod tym względem jesteśmy w czołówce NATO. Z tych 137 miliardów zł aż 24 mld zł zostaną w tym roku przeznaczone na nowy sprzęt i uzbrojenie.

– W ramach realizacji Centralnych Planów Rzeczowych Agencja Uzbrojenia zrealizowała w 2022 r. wydatki o wartości ok. 27,9 mld zł – przekazał ppłk Krzysztof Płatek, rzecznik prasowy Agencji Uzbrojenia. Rok wcześniej było to prawie 13 mld zł.

W galerii poniżej zobaczycie wyposażenie Wojska Polskiego. Oto alfabet polskiej armii

24 miliardy złotych na nowy sprzęt i uzbrojenie Wojska Polskiego

A jak będą wyglądały wydatki na wojsko w 2023 roku? 39 mld zł to wydatki majątkowe, z czego ponad 24 mld zł rząd przeznaczyć ma na nowy sprzęt i uzbrojenie Wojska Polskiego. 16 mld zł pochłonie m.in.:

system obrony powietrznej,

zintegrowane systemy wsparcia dowodzenia oraz zobrazowania pola walki,

rozpoznanie obrazowe i satelitarne Obserwator,

cyberbezpieczeństwo w ramach programu CYBER.MIL 2.0,

rozpoznanie w oparciu o leasing bezzałogowego systemu rozpoznawczego MQ-9A Reaper.

Poza tym ok. 4 mld zł wojsko wyda na środki materiałowe, m. in. amunicję, materiały wybuchowe, umundurowane i ekwipunek dla żołnierzy, a prawie 17 mld zł na wynagrodzenia i doposażenie żołnierzy Wojska Polskiego.

Wiceminister MON: Wykorzystujemy potencjał polskiego przemysłu obronnego w 100 proc.

Nie wszystkie zamówienia MON i kontrakty będzie realizować w tym roku polska zbrojeniówka. Polska podpisała kilka dużych kontraktów zbrojeniowych na dostawy nowoczesnego sprzętu m.in. z Koreą Południową.

- Wykorzystujemy potencjał polskiego przemysłu obronnego w 100 proc. – przekonywał jeszcze pod koniec 2022 roku wiceminister obrony narodowej Wojciech Skurkiewicz, podczas posiedzenia sejmowej Komisji Obrony Narodowej.

Wszystko, co jest on w stanie przygotować i wyprodukować, MON zamawia, ale resort obrony musi pozyskiwać broń i wyposażenie najszybciej jak to możliwe. Nie interesuje nas uzbrojenie, które trafi na wyposażenie Wojska Polskiego z polskich zakładów zbrojeniowych za 10 lat. Nas interesuje dozbrojenie i uzbrojenie wojska jak najszybciej – podkreślał Skurkiewicz.

Radca ambasady Korei: Tylko Korea jest w stanie zaspokoić pilne zapotrzebowanie Polski

Jego słowa potwierdził Shik Kim, radca Ambasady Republiki Korei w Polsce, podczas niedawnego Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach.

Polska ma pilną potrzebę uzupełnienia uzbrojenia, potrzebuje wzmocnić artylerię, a my możemy w tym pomóc. Obecnie tylko Korea jest w stanie zaspokoić zapotrzebowanie Polski. Gdzie indziej produkcja długo trwa. Podobnie jest też w energetyce. Budujemy tanio i na czas, podobnie na czas dostarczamy potrzebne uzbrojenie - podkreślał Koreańczyk Shik Kim.

Dodajmy, że to pierwszy budżet obronny przygotowany po uchwaleniu Ustawy o obronie Ojczyzny, która obowiązuje od 23 kwietnia 2022 r.

Źródło: PAP