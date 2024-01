Spis treści

Klub K9 stale rośnie

Oprócz przedstawicieli sił zbrojnych w imprezie wzięli też udział przedstawicie przemysłu. Są wśród nich delegacje z firmy Millog z Finlandii, Kongsberg z Norwegii, HSW z Polski, Van Haltern z Holandii i Soucy z Kanady, prowadzący rozmowy na temat partnerstwa przemysłowego z Hanwha Aerospace. Jednym z elementów całej imprezy była wizyty w zakładach firmy Milloog.

Systemy artyleryjskie K9 są używane przez wojska lądowe w siedmiu krajach: Republice Korei, Finlandii, Norwegii, Estonii, Polski, Indii i Turcji. Australia i Egipt planują wdrożyć do służby armatohaubice w nadchodzących latach. Dlatego dyskusje i prezentacje w dużej mierze koncentrowały się na dzieleniu się doświadczeniem, wiedzą i know-how w zakresie eksploatacji, obsługi i szkolenia z użyciem armatohaubic K9.

Tegoroczne spotkanie jest okazją do prezentacji nowej istotnej roli Polski w klubie, będącej największym poza Koreą nabywcą systemu artyleryjskiego K9, jak również możliwość prezentacji unikatowych doświadczeń Sił Zbrojnych RP. „Jesteśmy dumni, że Polska, wykorzystując swoje bogate doświadczenie w użytkowaniu armatohaubicy Krab na podwoziu K9, odgrywa wiodącą rolę w klubie” – powiedział Billy Boohwan Lee, szef Hanwha Aerospace Europe, którego siedziba znajduje się w Warszawie. - „Jesteśmy całkowicie zaangażowani we wspieranie modernizacji polskiej artylerii poprzez budowanie silnych partnerstw z lokalnymi firmami obronnymi, a także polskim rządem i wojskiem”.

Europejski punkt widzenia

Hanwha Aerospace ujawniła plan utworzenia centrum części zamiennych K9 w Europie. Ma ono skutecznie i systematycznie zapewniać zintegrowane wsparcie logistyczne krajom-nabywcom K9 w regionie. Oznacza to skrócenie czasu oczekiwania na komponenty oraz usprawnienie bieżącej obsługi i eksploatacji. Przerzuca też tworzenie zapasów w większym stopniu na producenta, wymagając stworzenia lokalnego zaplecza logistycznego i magazynowego.

Wiceprezes Cho Sang-hwan, odpowiedzialny za grupę biznesową obsługi technicznej, napraw i przeglądów (MRO) w Hanwha Aerospace, powiedział: „Hanwha Aerospace priorytetowo traktuje dostarczanie odpowiednich rozwiązań krajom-użytkownikom K9, aby zapewnić stabilną eksploatację i obsługę samobieżnych armatohaubic K9. W związku z tym jesteśmy całkowicie zaangażowani w oferowanie najbardziej efektywnych rozwiązań wsparcia logistycznego dla naszych klientów.”

Przyszłość, czyli automatyzacja i sztuczna inteligencja

Podczas spotkania Klubu Użytkowników K9 południowokoreańska Administracja ds. Pozyskiwania Programów Obronnych (DAPA - ) udzieliła informacji na temat planowanych obecnie nowych generacji haubicy samobieżnej, oznaczonych K9A2 i K9A3. Pierwsza z wymienionych ma otrzymać nową, całkowicie zautomatyzowaną wieżę nie wymagającą załogi do obsługi uzbrojenia. Zwiększy to szybkostrzelność, skróci czas przygotowania do otwarcia i zapewni wysoką precyzję. Pozwoli również na zwiększenie przeżywalności i ograniczenie załogi. Wymaga to jednak wysokiego stopnia automatyzacji i cyfryzacji całego procesu – od wypracowania parametrów ogniowych, po wybór i ładowanie amunicji.

Wersja K9A3 to krok jeszcze dalej, obejmujący wykorzystanie sztucznej inteligencji i łączenie we wspólnych formacjach pojazdów załogowych i bezzałogowych. Oznacza to, że każda haubica K9A3 będzie mogła działać pod kontrolą załogi, lub być kontrolowana z innego pojazdu czy też otrzymać zdalnie zadania które sama wykona. Do tego ma otrzymać nową armatę z lufą długości 58 kalibrów, co zwiększy jej donośność i umożliwi wykorzystanie nowych typów amunicji. Jest to projekt rozwojowy zaplanowany na kolejną dekadę, co sugeruje iż system długo jeszcze pozostaje w służbie i posiada potencjał modernizacyjny.