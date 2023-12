Minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak poinformował na platformie X (dawniej Twitter), Agencja Uzbrojenia oraz konsorcjum PGZ i HSW podpisały umowę ramową na dostarczenie dla Wojska Polskiego wozów wspierających armatohaubice na polu walki. Według zapewnień ministra wozy mają współdziałać z armatohaubicami Krab i koreańskimi K9. Wozy te będą odpowiadać za dowodzenie artylerią czyli będą koordynować współpracę pojedynczych armatohaubic w ramach danego szczebla.

Wśród systemów artyleryjskich wykorzystywanych obecnie przez Wojsko Polskie znajdują samobieżne armatohaubice Krab - polskie konstrukcje budowane w Hucie Stalowa Wola - oraz armatohaubice K, produkowane przez południowokoreański koncern Hanwha.

W lipcu ub.r. MON zawarło umowę ramową przewidująca zakup 672 produkowanych przez Hanwha Defense haubic 155 mm K9A1 i jej spolonizowanej wersji rozwojowej K9PL z pojazdami towarzyszącymi, pakietem szkoleniowym i logistycznym, zapasem amunicji oraz wsparciem technicznym. W sierpniu zawarto umowę wykonawczą na 212 haubic z 2,4 mld dol., dostawy przewidziano na lata 2022-2026.

Kraby natomiast trafiają do WP od 2016 r.; MON zamówiło do tej pory ok. 170 maszyn, mających stanowić wyposażenie dla 7 dywizjonów artyleryjskich. Część z dostarczonych do polskiego wojska maszyn trafiła jednak na Ukrainę jako wsparcie dla ukraińskiej armii broniącą się przed rosyjską inwazję. Po wykazaniu skuteczności Krabów w walce strona ukraińska zamówiła następnie w HSW kolejne 54 sztuki armatohaubic dla swoich żołnierzy.

HSW gotowa do zwiększenia produkcji Krabów

Huta Stalowa Wola (HSW) na platformie Linkedin, zdementowała doniesienia Dziennik.pl, jakoby moce produkcyjne HSW są zbyt małe, dlatego MON chce podpisać kolejna umowę na armatohaubice Krab. Według oświadczenia Jana Szwedo, Prezesa Zarządu Huta Stalowa Wola S.A.: „W związku z nieprawdziwymi informacjami o niewystarczających mocach produkcyjnych Huty Stalowa Wola S.A. (PGZ S.A.) chcę stanowczo zdementować te informacje. Huta Stalowa Wola S.A. w ostatnim czasie zainwestowała bardzo duże własne środki na rozwój potencjału produkcyjnego oraz pierwszą transzę dotacji rządowych w wysokości 600 mln zł (druga transza to 640 mln zł) w infrastrukturę, maszyny produkcyjne jak również w znaczny wzrost zatrudnienia. Inwestując w modernizację zakładu, zakup oraz budowę nowych hal produkcyjnych przygotowała się do realizacji ogromnych kontraktów zbrojeniowych przekraczając zdolności produkcyjne innych oferentów w tym samym czasie”

Związku z oświadczeniem HSW, Agencja Uzbrojenia na platformie X poinformowała, że jest gotowa renegocjować „zawarte umowy w kierunku przyśpieszenia ich realizacji, a także zakontraktować większe ilości haubic, których producentem jest HSW S.A.”. Dodatkowo zaprosiła przedstawicieli HSW S.A. na spotkanie.

