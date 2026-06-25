Belgia odebrała pierwszy śmigłowiec H145M. Zamówiła dodatkowe maszyny

Belgia otrzymała pierwszy z 20 śmigłowców H145M od Airbus Helicopters, inicjując modernizację floty wojska i policji.

Nowoczesne, wielozadaniowe maszyny zastąpią wysłużone AW109, znacząco podnosząc możliwości operacyjne i bezpieczeństwo kraju.

Sprawdź, dlaczego H145M to europejski lider, oferujący ciche działanie i błyskawiczną rekonfigurację do zadań specjalnych.

Belgia zamówiła początkowo 15 maszyn, ale skorzystała z opcji zakupu dodatkowych H145M, zwiększając łączną liczbę do 20 śmigłowców. Program ten stanowi ważny krok w modernizacji zdolności obronnych i bezpieczeństwa tego kraju. Nowe maszyny od Airbus Helicopters zastępują w służbie wysłużone śmigłowce Agusta Westland A109 (AW109), co znacznie podniesie możliwości operacyjne i komfort pracy personelu.

„Ta platforma stała się europejskim punktem odniesienia w zakresie wojskowych zdolności wielozadaniowych. Decyzja Belgii o zwiększeniu floty do 20 śmigłowców jest wyrazem ogromnego zaufania do naszego zespołu oraz możliwości H145M w odpowiadaniu na współczesne, stale ewoluujące wyzwania związane z bezpieczeństwem” – oświadczył podczas uroczystości przekazania śmigłowca Thomas Hein, szef regionu Europa w Airbus Helicopters

H145M to lekki wielozadaniowy śmigłowiec wojskowy przeznaczony do realizacji szerokiego spektrum misji, oparty na sprawdzonej platformie komercyjnej. Belgia odebrała najnowszy wariant, wyposażony m.in. w pięciołopatowy wirnik główny z uproszczoną, łatwiejszą w serwisowaniu głowicą opartą na przegubach. Dzięki wyjątkowo niskiemu poziomowi hałasu H145M jest najcichszym śmigłowcem w swojej klasie.

H145M w Donauwörth

Napęd H145M stanowią dwa silniki Safran Arriel 2E wyposażone w pełni cyfrowy, elektroniczny system sterowania FADEC (Full Authority Digital Engine Control). Śmigłowiec posiada również cyfrowy system awioniki Helionix, który oprócz zarządzania danymi lotu wyposazony jest w czteroosiowego autopilota, znacząco zmniejszającego obciążenie pilotów podczas wykonywania misji.

Co ważne, H145M w ciągu kilku minut może zostać przekonfigurowany z lekkiej wersji uderzeniowej, wyposażonej w broń niekierowaną i kierowaną oraz nowoczesny system samoobrony, do wariantu przeznaczonego do operacji specjalnych z wyposażeniem do szybkiego desantu na linach. Kompleksowe pakiety misyjne obejmują również możliwość prowadzenia operacji z wykorzystaniem wyciągarki oraz transportu ładunków na podwieszeniu zewnętrznym. Dzięki zdolności do pełnej integracji w sieciocentrycznym środowisku walki, współpracy z bezzałogowymi systemami powietrznymi oraz zaawansowanej łączności cyfrowej, jest to jedna z najbardziej uniwersalnych platform w swojej klasie.

Dzięki tym zaletom śmigłowce H145M są wykorzystywane przez siły zbrojne i służby mundurowe na całym świecie do realizacji najbardziej wymagających zadań. Armia Stanów Zjednoczonych eksploatuje blisko 500 śmigłowców tej rodziny pod oznaczeniem UH-72 Lakota. Niemcy zamówiły do 82 śmigłowców H145M, których dostawy są obecnie realizowane. Wśród innych wojskowych użytkowników rodziny H145 znajdują się także Węgry, Serbia, Luksemburg, Tajlandia, Ekwador i Honduras.

H145M jest również jednym z dwóch mocnych kandydatów na lekki śmigłowiec szkolno-bojowy dla Sił Zbrojnych RP. Celem jest zastąpienie maszyn Mi-2, między innymi w Lotniczej Akademii Wojskowej.