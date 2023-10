W przeciągu trzech tygodni sierpnia bieżącego roku, załoga A330 MRTT, należącego do Republic of Singapore Air Force, nawiązała w trybie automatycznym A3R ponad 500 kontaktów na sucho (bez przesyłania paliwa) i na mokro (z pełną procedurą tankowania) ze wszystkimi typami samolotów RSAF, mogącymi odbierać paliwo. Były wśród nich po raz pierwszy myśliwce F-15SG, singapurski wariant wielozadaniowego amerykańskiego odrzutowca F-15E.

Testy w locie z udziałem F-15SG przeprowadzono w Singapurze, sprawdzając możliwości AAR w całym zakresie parametrów lotu i różnych warunkach pogodowych pod nadzorem hiszpańskiego organu certyfikującego INTA (National Institute for Aerospace Technology). Cały ten cykl tankowań F-15 w ściśle kontrolowanych warunkach poprzedza uzyskanie certyfikatu dla tej zdolności A330 MRTT, planowane na pierwszą połowę 2024 r.

(A3R - Automatic Air-to-Air Refuelling) to system stosowany do tankowania z tak zwanego bomu, czyli sztywnej sondy, którą operator na pokładzie latającego tankowca musi umieścić w specjalnym gnieździe na grzbiecie samolotu odbierającego paliwo. Jest to wymagająca procedura, gdyż obie maszyny stale się poruszają, a margines ruchu podczas tankowania jest znacznie mniejszy niż przy stosowaniu przewodu miękkiego. Znacznie krótszy jest natomiast czas tankowania.

Program A3R to jest częścią nowej inicjatywy SMART MRTT, rozwijanej przez Airbusa. Mimo tego, że kontrolowany przez człowieka, cały proces tankowania może przebiegać całkowicie automatycznie, pod kontrolą komputerów. Poprawia to bezpieczeństwo operacji lotniczych i optymalizuje szybkość transferu paliwa w powietrzu (AAR), przez co zapewnia przewagę własnemu lotnictwu w walce. Korzystanie z A3R nie wymaga instalacji dodatkowego wyposażenia w samolotach pobierających paliwo z latającego tankowca A330 MRTT. Dotąd z automatycznego tankowania mogły korzystać myśliwce F-16 oraz inne samoloty A330 MRTT.

„Dzięki A330 MRTT oraz współpracy Airbusa i RSAF przyszłość tankowania w locie stała się rzeczywistością”, powiedział Jean-Brice Dumont, szef wojskowych systemów latających w Airbus Defense and Space. „RSAF staną się pierwszymi siłami powietrznymi na świecie, posiadającymi możliwości automatycznego tankowania w locie ze sztywnego łącza wszystkich samolotów mogących być odbiorcami paliwa w locie. Tę zdolność można rozszerzyć o tankowanie w locie statków powietrznych z sił powietrznych innych państw”.