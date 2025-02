Australia zatwierdza zakup drugiej partii pocisków przeciwradiolokacyjnych

Najnowsze zamówienie złożone przez Canberrę może obejmować do 100 pocisków przeciwradiolokacyjnych. Jest to następstwo wcześniejszego zamówienia do 63 pocisków AGM-88G AARGM-ER, zamówionych pod koniec 2023 roku. Powodem złożenia tego zamówienia są wysiłki na rzecz zwiększenia jej zdolności do ataku elektronicznego z powietrza, w które Australia w ostatnich latach bardzo mocno inwestowała.

Australia jest pierwszym zagranicznym klientem dla tego wariantu pocisku, który jest przeznaczony do tłumienia i neutralizowania zaawansowanych systemów obrony powietrznej. Broń zostanie zintegrowana z samolotami walki elektronicznej E/A-18G Growler oraz myśliwcami F-35A.

Australia od lat inwestuje w rozwój swoich zdolności wojskowych, a zakup pocisków przeciwradiolokacyjnych AGM-88G AARGM-ER, jest kolejnym krokiem w tej strategii. Departament Stanu USA zatwierdził sprzedaż łącznie Australia, pozyska więc 163 pociski AGM-88G.

Australia stała się pierwszym zagranicznym użytkownikiem tej nowoczesnej broni, co pokazuje bliskie relacje sojusznicze między Canberrą a Waszyngtonem. Transakcja obejmuje również części zamienne, systemy testowe oraz wsparcie techniczne.

Pociski te zostaną zintegrowane z EA-18G Growler, których Australia posiada 11 samolotów tego typu, będące przeznaczone do walki radioelektronicznej i mogą skutecznie zakłócać systemy radarowe przeciwnika. Ponadto Canberra jako nośnik do tych pocisków może używać F-35A, których Australia posiada ponad 60 myśliwców, a zamówiła 73 sztuki. Ich integracja z AGM-88G zwiększy ich zdolność do neutralizowania obrony przeciwlotniczej przeciwnika.

AGM-88G AARGM-ER (Advanced Anti-Radiation Guided Missile – Extended Range) to zaawansowany pocisk przeciwradiolokacyjny opracowany przez amerykańską firmę Northrop Grumman. Jest to rozwinięcie pocisku AGM-88E AARGM, ktory został zaprojektowany w celu zwiększenia zasięgu, celności i skuteczności przeciwko nowoczesnym i zaawansowanym systemom obrony powietrznej.

Efektor, o którym mowa jest pociskiem przeciwradiolokacyjny (Anti-Radiation Missile). Jego przeznaczeniem jest niszczenie radarów wchodzących w skład systemów obrony przeciwlotniczej przeciwnika. Szacuje się, że AARGM-ER może osiągnąć zasięg ponad 200 km, co znacznie przewyższa wcześniejsze wersje pocisków AGM-88.

Pocisk jest wyposażony w wysoce precyzyjną głowicę odłamkowo-burząca zdolna do niszczenia radarów i innych elementów infrastruktury elektronicznej. W porównaniu do poprzednich wersji AGM-88G posiada nowy korpus oraz silnik rakietowy, co pozwala na zwalczanie celów na znacznie większe odległości.