Airbus z kolejną dostawą NH90. Hiszpania rozwija flotę śmigłowców

Druga partia, która obejmuje 23 śmigłowce NH90, przewiduje dostawę łącznie 16 śmigłowców Standard 3, z których dziesięć wyposaży hiszpańskie Wojska Lądowe, sześć do Sił Powietrznych i Kosmicznych. Natomiast Hiszpańska Marynarka Wojenna otrzyma siedem śmigłowców. Dostawy będą rozłożone od grudnia 2024 roki do 2028 roku

Pierwszy NH90 dla Hiszpańskiej Marynarki Wojennej w wersji transportu taktycznego (MSPT) jest w trakcie finalizowania certyfikacji zdatności do lotu i jest już w Albacete, czekając na ostateczną dostawę do Dyrekcji Generalnej ds. Uzbrojenia i Materiałów w nadchodzących tygodniach. Hiszpański personel marynarki wojennej, należący do 14 Dywizjonu, rozpoczął już szkolenie w fabryce Albacete, aby rozpocząć działania na pierwszym NH90.

"Jesteśmy dumni, że wspieramy nasze siły zbrojne w tych nowych, najnowocześniejszych NH90, które stworzą ustandaryzowaną, nowoczesną flotę we wszystkich trzech rodzajach sił zbrojnych. Przyczyniliśmy się do tych sił powietrznych za pomocą śmigłowca, który oferuje światowej klasy możliwości operacyjne hiszpańskim siłom zbrojnym. Nadchodzące dodanie NH90 w hiszpańskiej marynarce wojennej jest ostatecznym krokiem w modernizacji, a Airbus Helicopters będzie gotowy odpowiedzieć na potrzeby hiszpańskiego klienta - powiedział Fernando Lombo, dyrektor zarządzający Airbus Helicopters w Hiszpanii.

Nowy NH90 dla hiszpańskich sił powietrznych jest pierwszą konfiguracją NH90 Standard 3. Oferuje bardziej zaawansowaną komunikację z ulepszonymi możliwościami szyfrowania, większymi funkcjami bezpieczeństwa operacyjnego i szeregiem optymalizacji systemu.

MSPT znacznie zwiększy strategiczne możliwości projekcji hiszpańskiej marynarki wojennej dzięki nowemu sprzętowi pokładowemu, takiemu jak wzmocnione podwozie, automatyczne składanie głównych łopatek wirnika i tylnych kadłuba a maksymalna masa startowa wynosi 11 ton.

W sumie 523 NH90 zostało już dostarczonych do 13 różnych krajów i zgromadziło prawie 420 000 godzin lotu. Hiszpania ze swej strony ma 15 śmigłowców w służbie FAMET, znanego jako „Sarrios”, podczas gdy hiszpańskie Siły Powietrzno-Kosmiczne mają w eksploatacji sześć NH90 „Lobo”. Oba były zaangażowane w działania pomocowe po przejściu klęski żywiołowej w Walencji.

NHIndustries (NHI) to spółka joint venture założona przez Airbus Helicopters, Leonardo Helicopters i GKN Fokker. NHI jest poświęcony projektowaniu, produkcji i wsparciu śmigłowca NH90, dostarczając najnowocześniejsze rozwiązania dla globalnej bazy klientów.