Zmiany, zmiany, zmiany. W Straży Granicznej w… umundurowaniu funkcjonariuszy

Nim zapadła decyzja o wprowadzeniu nowych sortów tzw. ubiory realizacyjne oraz ubiory specjalne, testowano przez kilka miesięcy. W czym przejawiają się nowości? Zacytujmy...

UBIÓR REALIZACYJNY — to mundur dla funkcjonariuszy z Wydziału Zabezpieczenia Działań (WZD SG), przeznaczony do wykonywania działań specjalnych — bojowych w terenie zurbanizowanym. Mundur ma zapewnić bezpieczeństwo podczas zatrzymań, z wykorzystaniem specjalistycznego wyposażenia i uzbrojenia, szczególnie niebezpiecznych przestępców. Został zaprojektowany, tak aby był kompatybilny wraz z całym wyposażeniem WZD dedykowanym do działań bojowych, w tym ze sprzętem wysokościowym – alpinistycznym.

Mundur w kolorze oliwkowym został wykonany z tkaniny trudnopalnej, ze wzmocnieniami okolic kolan i łokci. Kieszenie zostały zaprojektowane w taki sposób, aby mogły skryć dedykowany sprzęt. Mundur zapewni komfort w czasie służby i swobodę ruchów. Spodnie i bluza zostały wyposażone w kaptur ochronny, umożliwiający zakładanie go na hełm. Zestaw jest uzupełniony o koszulo-bluzę realizacyjną typu combat-shirt, która może być zakładana pod kamizelkę kuloodporną i używana w okresie letnim.

UBIÓR SPECJALNY — to mundur dla funkcjonariuszy WZD SG do wykonywania (jak sama nazwa wskazuje) działań specjalnych w terenie, który ma im zapewnić maskowanie oraz możliwość wykonywania skrytych podejść i obserwacji, a także bezpieczeństwo podczas zatrzymań z wykorzystaniem specjalistycznego wyposażenia i uzbrojenia. Został zaprojektowany tak, aby był kompatybilny wraz z całym wyposażeniem WZD dedykowanym do działań bojowych, w tym ze sprzętem wysokościowym – alpinistycznym.

Mundur został wykonany w kamuflażu SG 14, reaktywnym w świetle infrared (noktowizji). Dodatkowo został zabezpieczony środkiem odstraszającym kleszcze. Podobnie jak w ubiorze realizacyjnym, zestaw został uzupełniony koszulo-bluzą realizacyjną typu combat-shirt.

Służący w WZD SG dostaną także: kurtkę specjalna z podpinką, kapelusz z moskitierą oraz czapka bejsbolówkę. Ci, którzy zostaną wysłani na zagraniczną misję „wyposażani będą z kolei w nowe kurtki i ubrania na złą pogodę, oliwkowe koszulki (t-shirt), koszulo-bluzy specjalne typu combat-shirt, kapelusze z moskitierą i czapki typu baseball”. Straż Graniczna podkreśla, że „całość umundurowania ma zapewnić bezpieczeństwo w czasie służby, swobodę ruchów oraz komfort w różnych, trudnych warunkach pogodowych i terenowych”, a przy opracowaniu nowych sortów mundurowych wzięto pod uwagę wyniki ankiety, którą rozpisano wśród funkcjonariuszy SG.

Dla przypomnienia… Straż Graniczna jest jednolitą, umundurowaną i uzbrojoną formacją przeznaczoną do ochrony granicy państwowej, kontroli ruchu granicznego oraz zapobiegania i przeciwdziałania nielegalnej migracji. Obecnie w Straży Granicznej służy 14,2 tys. funkcjonariuszy, a także ponad 3,3 tys. pracowników cywilnych.

W ramach formacji funkcjonuje dziewięć oddziałów Straży Granicznej (Warmińsko-Mazurski, Podlaski, Nadbużański, Bieszczadzki, Śląsko-Małopolski, Nadodrzański, Nadwiślański, Karpacki, Morski) oraz 3 ośrodki szkolenia SG (Koszalin, Kętrzyn, Lubań).

Cztery oddziały SG zlokalizowane są na granicy zewnętrznej UE (Warmińsko-Mazurski, Podlaski, Nadbużański i Bieszczadzki), trzy – na wewnętrznej (Karpacki, Śląski, Nadodrzański), jeden ochrania granicę morską (Morski), a jeden skierowany jest do pracy wewnątrz kraju (Nadwiślański). Swoje zadania funkcjonariusze wykonują w 98 placówkach Straży Granicznej, z których część obsługuje 69 przejść granicznych.