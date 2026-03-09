Zimowe manewry NATO w warunkach arktycznych Norwegii

• Jakie cele NATO są realizowane podczas tych manewrów poza interoperacyjnością?

• Dlaczego północna Norwegia i klimat arktyczny są kluczowe dla szkolenia?

• Jak takie manewry rzutują na przyszłe strategie NATO w regionie arktycznym?

Manewry prowadzone są w tzw. realu i w symulacjach

Norweski resort obrony w komunikacie podkreślił, że głównym celem ćwiczeń jest wzmocnienie odstraszania, wzmocnienie zdolności obronnych Norwegii i sojuszników oraz uspokojenie społeczeństwa. Temu ma służyć zademonstrowanie zdolności Norwegii i NATO do obrony północnej flanki Sojuszu. Ćwiczeniami Cold Response 2026 dowodzi norwesko-amerykańskie dowództwo. Z 25 tys. żołnierzy 11,8 tys. będzie ćwiczyć na terenie Norwegii. Kilka tysięcy będzie ćwiczyło w Finlandii, a pozostali na morzu i w powietrzu.

Norwegia podkreśla, że manewry (prowadzone co dwa lata) są ważne „dla wzmocnienia interoperacyjności sił sojuszniczych oraz wspierania integracji Finlandii i Szwecji z NATO”.

Cold Response 2026 to operacja wielodomenowa, z działaniami militarnymi skoordynowanymi w domenach lądowej, morskiej, powietrznej, cybernetycznej i kosmicznej. Równolegle z ćwiczeniami „na żywo” przeprowadzana jest symulacja na dużą skalę, z udziałem znacznie większych sił symulacyjnych niż te, które fizycznie w nich uczestniczą. Zwiększa to realizm, złożoność i wymagania stawiane dowództwu biorącemu udział w ćwiczeniach. W ten sposób ćwiczenie „umożliwia testowanie i walidację planów, a także procesów decyzyjnych na poziomie strategicznym i operacyjnym”.

A dlaczego manewry zlokalizowano w arktycznej części Norwegii? Po to, by siły NATO były przygotowane w praktyce – a nie tylko w grach wojennych i symulacjach – do działań w środowisku tak specyficznym, jakim jest strefa arktyczna. Stanowią one lądowy komponent ćwiczeń, a dodatkowe operacje lądowe odbywają się w północnej Finlandii. Operacje powietrzne prowadzone są nad wszystkimi krajami nordyckimi, a operacje morskie na północnym Atlantyku.

Ćwiczenia w Norwegii w dużej mierze odbywają się na terenach cywilnych, często w bliskim sąsiedztwie lokalnych społeczności. Jest to ugruntowana praktyka w Norwegii. Norweskie Siły Zbrojne kładą duży nacisk na prowadzenie działań szkoleniowych z należytym poszanowaniem społeczeństwa, a wszelkie szkody lub niedogodności są obsługiwane i rekompensowane zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Przeprowadzenie ćwiczeń na tak dużą skalę – podkreśla norweski resort obrony – wymaga ścisłej współpracy i dobrego dialogu ze społeczeństwem. Akcentuje się w przekazie, że Norweskie Siły Zbrojne doceniają zrozumienie i wsparcie lokalnych społeczności i zachęcają społeczeństwo „do serdecznego przyjęcia zarówno sił norweskich, jak i sojuszniczych podczas Cold Response 2026”.

Norwegia regularnie jest areną zróżnicowanych manewrów

To nie jedyne manewry zakrojone na szeroką skalę prowadzone w Norwegii. Oprócz trwających właśnie Cold Response 26 regularnie odbywają się także inne duże i istotne ćwiczenia wojskowe, służące doskonaleniu obrony kraju i interoperacyjności z sojusznikami. Joint Viking to cykliczne zimowe manewry organizowane co dwa lata, w czasie których norweskie siły zbrojne wraz z żołnierzami państw NATO ćwiczą działania w trudnym arktycznym klimacie, testując zdolność obrony północnej Norwegii oraz przyjmowania i integrowania sił sojuszniczych w warunkach zimowych.

W przeszłości na norweskim terytorium odbywały się także manewry Trident Juncture 2018. Były to jedne z największych ćwiczeń NATO w regionie, w których zaangażowane były siły lądowe, morskie i powietrzne z wielu państw. Przetestowano zdolność NATO do kolektywnej obrony i dużych operacji na terytorium sojuszników. Wszystkie te działania pokazują, że Norwegia regularnie jest areną zróżnicowanych manewrów – od wielkich ćwiczeń sojuszniczych po specjalistyczne treningi arktyczne.

I na koniec: widać wpływy ocieplenia również i w strefie realizacji Cold Response 26. W poniedziałek (9 marca) na północy Norwegii panowała chłodna, wilgotna pogoda z zachmurzeniem i mieszanymi opadami śniegu i deszczu, umiarkowanym do dość silnego wiatrem oraz temperaturami kilka stopni powyżej zera. Dalsze warunki mogą być kapryśne i zmienne, co jest typowe dla klimatu arktycznego w tym regionie...