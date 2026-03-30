W Zielonce powstanie Centrum Serwisowo-Produkcyjne pocisków CAMM-ER, kluczowe dla polskiej tarczy antyrakietowej.

Inwestycja umożliwi produkcję ponad 1000 rakiet dla systemu NAREW, wzmacniając obronność Polski.

Koszt projektu to ponad 129 mln zł, a zakończenie budowy planowane jest na 2028 rok.

W Wojskowych Zakładach Elektronicznych w Zielonce Adam Leszkiewicz, prezes zarząu PGZ, Piotr Zawieja, Wiceprezes Zarządu PGZ S.A. oraz Damian Gorzelany, Prezes Zarządu PGZ WZE S.A. i Artur Kaczmarczyk, Członek Zarządu WZE S.A. podpisali umowę inwestycyjną na budowę Centrum Serwisowo–Produkcyjnego pocisków rakietowych CAMM-ER i hali produkcyjnej dla elementów systemu obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej.

Nowa infrastruktura umożliwi produkcję, montaż i dostawy nowoczesnych rakiet przeciwlotniczych CAMM-ER dla Sił Zbrojnych RP. Inwestycja znacząco zwiększy potencjał produkcyjny i logistyczny WZE, które już dziś odgrywają ważną rolę w programach modernizacyjnych armii.

"Od podstaw budujemy nowoczesną infrastrukturę, w której zlokalizujemy produkcję i serwis jednego z najnowocześniejszych na świecie przeciwlotniczych pocisków rakietowych CAMM-ER. Dziś na wyposażeniu Wojska Polskiego, w wyprodukowanych przez spółki PGZ zestawach Pilica+ są już rakiety CAMM" - mówił podczas wydarzenia Adam Leszkiewicz.

Ponad 1000 rakiet dla systemu NAREW

Jak z kolei poinformował wiceminister obrony Cezary Tomczyk, budowa centrum to element programu NAREW, czyli systemu krótkiego zasięgu tworzącego polską „tarczę antyrakietową”. Prezes PGZ Adam Leszkiewicz dodał, że dzięki inwestycji możliwe będzie uzbrojenie 23 baterii systemu NAREW w ponad 1000 rakiet CAMM-ER o zwiększonych możliwościach bojowych.

"My chcemy i robimy wszystko, żeby ten czas, jak to powiedział premier Tusk: czas przedwojenny, wykorzystać jak najlepiej. Wiele osób zadaje sobie pytanie, czy wojna może wybuchnąć za rok, za dwa, za trzy. Dzisiaj nie ma żadnego twardego scenariusza. Wszystko zależy od nas. Właśnie od takich inwestycji jak ta. Jeżeli Polska będzie gotowa z punktu widzenia obrony przeciwlotniczej, przeciwrakietowej, będzie gotowa z punktu widzenia naszego przemysłu obronnego, zdolności Wojska Polskiego, to żaden kraj, w tym Rosja, nie będzie w stanie zagrozić naszej suwerenności i naszej niepodległości" - mówił Cezary Tomczyk.

Wiceminister obrony narodowej zwrócił również uwagę, że: "Jest wiele państw, które naprawdę oddałyby wiele, żeby produkcja tego typu pocisków, o których mówimy dzisiaj do NARWI, pocisków krótkiego zasięgu, do 45 km, które będą jedną z podstaw tej polskiej tarczy antyrakietowej, były produkowane w ich kraju".

✍️ Mamy to! #podpisane | Najnowocześniejsze centrum serwisowo–produkcyjne rakiet CAMM-ER powstanie w Zielonce! 🏭 @AdamLeszkiewicz, Prezes Zarządu @PGZ_pl, Piotr Zawieja, Wiceprezes Zarządu PGZ S.A. oraz Damian Gorzelany, Prezes Zarządu @PGZ_WZE_SA i Artur Kaczmarczyk, Członek… pic.twitter.com/HMJ8IvSMIy— Polska Grupa Zbrojeniowa🇵🇱 (@PGZ_pl) March 30, 2026

"30 marca 2026 roku jest wyjątkowym dniem dla Wojskowych Zakładów Elektronicznych w Zielonce. Podpisanie umowy na dofinansowanie budowy Nowego Centrum Serwisowo-Produkcyjnego pocisków przeciwlotniczych to nie tylko ważna inwestycja, infrastrukturalne to strategiczny krok, który wyznacza kolejne kamienie milowe do dalszego rozwoju spółki. W obszarze technologii rakietowych oraz programów obrony przeciwlotniczej, nie tylko w kontekście programu Narew - powstające centrum - pozwoli nam znacząco zwiększyć nasze możliwości produkcyjne i serwisowe, a także usprawnić procesy, które budują naszą przewagę konkurencyjną" - podkreślił Damian Gorzelany, Prezes Zarządu PGZ WZE S.A.

Prezes Wojskowych Zakładach Elektronicznych w Zielonce mówił również: "Dzięki transferowi wiedzy i technologii rozszerzmy posiadane już spółce kompetencje o nowe rodzaje uzbrojenia. Dzięki wdrożeniu nowoczesnych technologii produkcyjnych będziemy mogli odpowiedzieć na rosnące potrzeby Sił Zbrojnych RP przy jednoczesnym zapewnieniu najwyższego poziomu jakości. To przedsięwzięcie jest również ogromną szansą na umocnienie i dalszy pomyślny rozwój naszego łańcucha dostaw. Inwestycja przełoży się na większą stabilność operacyjną, nowe możliwości współpracy z dostawcami oraz integrację operacji logistycznych".

Centrum CAMM-ER w Zielonce do 2028 roku

Warto zaznaczyć, że nowe centrum obejmie budynki produkcyjno-magazynowe, magazyny z zabezpieczeniami oraz infrastrukturę towarzyszącą. Powstanie także hala produkcyjna wspierająca m.in. prace nad kabinami dowodzenia dla systemów obrony powietrznej. Zakończenie inwestycji zaplanowano na 2028 rok. Koszt projektu wyniesie ponad 129 mln zł, z czego 102 mln zł pochodzi z Funduszu Inwestycji Kapitałowych, a pozostałe środki zapewnią Wojskowe Zakłady Elektroniczne.

Budowa centrum to część zobowiązań WZE wynikających z udziału w programie NAREW realizowanym przez konsorcjum PGZ-NAREW. Kluczowym elementem będzie współpraca z brytyjską firmą MBDA, która zapewni transfer technologii w zakresie produkcji komponentów, montażu i testowania rakiet.