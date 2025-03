Zbrojeniowy zastrzyk. UE finansuje modernizację obronności

Spis treści

19 marca 2025 roku Komisja Europejska przedstawiła białą księgę w sprawie obronności europejskiej – Gotowość 2030. Określa ona ramy dla planu ReArm Europe, którego celem jest zmobilizowanie ponad 800 mld euro w celu wzmocnienia obronności Europy.

Oprócz instrumentu SAFE, KE proponuje państwom członkowskim możliwość zwiększenia wydatków na obronność o 1,5 proc. PKB bez obawy o procedurę nadmiernego deficytu.

„Komisja proponuje państwom członkowskim dosyć innowacyjną ofertę finansowania, czyli zwiększenie możliwości finansowania wydatków obronnych. Czy to oferując program SAFE, czyli 150 mld euro na wydatki, żeby uzupełnić braki, zidentyfikować krytyczne zdolności, których nam brakuje, czy też dając państwom członkowskim przestrzeń fiskalną do zwiększenia wydatków już z budżetu krajowego na cele obronne, które nie będą wliczane do procedury nadmiernego deficytu – tłumaczy w rozmowie z agencją Newseria Katarzyna Smyk, dyrektorka Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce.”

Polska, która obecnie znajduje się w procedurze nadmiernego deficytu, szczególnie skorzysta na proponowanych zmianach.

Instrument SAFE ma wesprzeć inwestycje w kluczowe obszary obronności, takie jak amunicja, pociski kierowane, systemy artyleryjskie, drony, obrona powietrzna i cyberbezpieczeństwo, walka elektroniczna czy systemy do ochrony infrastruktury krytycznej. O dofinansowanie będą mogły ubiegać się zarówno pojedyncze państwa, jak i grupy państw członkowskich, a także Ukraina i Norwegia.

Celem planu ReArm Europe jest nie tylko wzmocnienie obronności, ale także rozwój europejskiego przemysłu obronnego. „Spośród 150 mld euro proponujemy, aby 65 proc. tej kwoty wydane zostało na zdolności europejskie bądź produkowane w Europie.” Wspólne umowy na zamówienia publiczne będą zawierały wymóg, aby co najmniej 65 proc. komponentów pochodziło z UE, EFTA-EOG lub Ukrainy.

Plan zakłada również coraz ściślejszą integrację ukraińskiego sektora obronnego z unijnym.

KE planuje również uprościć procedury administracyjne związane z zakładaniem firm w sektorze obronnym.

Propozycje zawarte w białej księdze to rozwiązania krótkoterminowe. Dalsze zmiany, w tym większe wykorzystanie funduszy europejskich na cele zbrojeniowe, będą możliwe w kolejnej perspektywie finansowej 2028-2034. „

"To, co może zmienić sytuację, to jest nowy budżet Unii Europejskiej. Dyskusje w jego sprawie zaczniemy już latem, kiedy Komisja Europejska przedłoży propozycje. Natomiast ten budżet obejmuje okres od 2028 do 3034 roku, a reagować musimy już teraz – podkreśla Katarzyna Smyk.”