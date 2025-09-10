Zakończono operację wojskową. Trwają poszukiwania obiektów, które naruszyły przestrzeń powietrzną

W związku z naruszeniem polskiej przestrzeni powietrznej, operacje prowadzone przez polskie i sojusznicze lotnictwo dobiegły końca. Jak podano w komunikacie, obecnie priorytetem jest poszukiwanie i lokalizacja miejsc możliwych upadków obiektów, które naruszyły przestrzeń powietrzną Polski.

Apel do obywateli: Jak postępować w przypadku znalezienia nieznanych obiektów?

W trosce o bezpieczeństwo obywateli, wydano pilny apel. W przypadku zaobserwowania nieznanego obiektu lub jego szczątków, zaleca się:

nie zbliżać się do nich,

nie dotykać ich,

nie przenosić ich.

Podkreślono, że takie elementy „mogą pozostawać zagrożeniem i zawierać materiały niebezpieczne” i muszą być „bezwzględnie sprawdzone przez odpowiednie służby”. Wszelkie sygnały należy zgłaszać pod numer alarmowy 112 lub do najbliższej jednostki Policji, co umożliwi służbom „szybko i skutecznie zabezpieczyć teren”.

❗️Operowanie polskiego i sojuszniczego lotnictwa związane z naruszeniami polskiej przestrzeni powietrznej zakończyło się.Trwają poszukiwania i lokalizacja miejsc możliwych upadków obiektów, które naruszyły polska przestrzeń powietrzną. Mając na uwadze bezpieczeństwo obywateli… pic.twitter.com/28DxKjfF6W— Dowództwo Operacyjne RSZ (@DowOperSZ) September 10, 2025

Wsparcie sojuszników i monitorowanie sytuacji

Wojsko Polskie wyraziło wdzięczność za wsparcie NATO AIRCOM oraz Królewskim Holenderskim Siłom Powietrznym, których myśliwce F-35 „pomagały dzisiejszej nocy zapewnić bezpieczeństwo na polskim niebie”. Uruchomione naziemne systemy obrony powietrznej i rozpoznania radiolokacyjnego powróciły do standardowej działalności operacyjnej. Wojsko Polskie na bieżąco monitoruje sytuację na terytorium Ukrainy i pozostaje w stałej gotowości do zapewnienia bezpieczeństwa polskiej przestrzeni powietrznej.