Zakończono operację wojskową. Trwają poszukiwania obiektów, które naruszyły przestrzeń powietrzną

W związku z naruszeniem polskiej przestrzeni powietrznej, operacje prowadzone przez polskie i sojusznicze lotnictwo dobiegły końca. Jak podano w komunikacie, obecnie priorytetem jest poszukiwanie i lokalizacja miejsc możliwych upadków obiektów, które naruszyły przestrzeń powietrzną Polski.
Apel do obywateli: Jak postępować w przypadku znalezienia nieznanych obiektów?
W trosce o bezpieczeństwo obywateli, wydano pilny apel. W przypadku zaobserwowania nieznanego obiektu lub jego szczątków, zaleca się:
- nie zbliżać się do nich,
- nie dotykać ich,
- nie przenosić ich.
Podkreślono, że takie elementy „mogą pozostawać zagrożeniem i zawierać materiały niebezpieczne” i muszą być „bezwzględnie sprawdzone przez odpowiednie służby”. Wszelkie sygnały należy zgłaszać pod numer alarmowy 112 lub do najbliższej jednostki Policji, co umożliwi służbom „szybko i skutecznie zabezpieczyć teren”.
Wsparcie sojuszników i monitorowanie sytuacji
Wojsko Polskie wyraziło wdzięczność za wsparcie NATO AIRCOM oraz Królewskim Holenderskim Siłom Powietrznym, których myśliwce F-35 „pomagały dzisiejszej nocy zapewnić bezpieczeństwo na polskim niebie”. Uruchomione naziemne systemy obrony powietrznej i rozpoznania radiolokacyjnego powróciły do standardowej działalności operacyjnej. Wojsko Polskie na bieżąco monitoruje sytuację na terytorium Ukrainy i pozostaje w stałej gotowości do zapewnienia bezpieczeństwa polskiej przestrzeni powietrznej.
