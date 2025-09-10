Zakończono operację wojskową. Trwają poszukiwania obiektów, które naruszyły przestrzeń powietrzną

Piotr Miedziński
2025-09-10 7:47

Po incydencie naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej, operacje polskiego i sojuszniczego lotnictwa zostały zakończone. Obecnie Wojsko Polskie koncentruje się na poszukiwaniu i lokalizacji obiektów, które mogły spaść na terytorium kraju. Apeluje się do obywateli o ostrożność w przypadku znalezienia nieznanych szczątków i zgłaszanie wszelkich obserwacji odpowiednim służbom.

Polskie samoloty F-16

i

Autor: st. sierż. Piotr Gubernat / combat camera/ CC0 3.0 Polskie samoloty F-16

W związku z naruszeniem polskiej przestrzeni powietrznej, operacje prowadzone przez polskie i sojusznicze lotnictwo dobiegły końca. Jak podano w komunikacie, obecnie priorytetem jest poszukiwanie i lokalizacja miejsc możliwych upadków obiektów, które naruszyły przestrzeń powietrzną Polski.

Apel do obywateli: Jak postępować w przypadku znalezienia nieznanych obiektów?

W trosce o bezpieczeństwo obywateli, wydano pilny apel. W przypadku zaobserwowania nieznanego obiektu lub jego szczątków, zaleca się:

  • nie zbliżać się do nich,
  • nie dotykać ich,
  • nie przenosić ich.

Podkreślono, że takie elementy „mogą pozostawać zagrożeniem i zawierać materiały niebezpieczne” i muszą być „bezwzględnie sprawdzone przez odpowiednie służby”. Wszelkie sygnały należy zgłaszać pod numer alarmowy 112 lub do najbliższej jednostki Policji, co umożliwi służbom „szybko i skutecznie zabezpieczyć teren”.

Wsparcie sojuszników i monitorowanie sytuacji

Wojsko Polskie wyraziło wdzięczność za wsparcie NATO AIRCOM oraz Królewskim Holenderskim Siłom Powietrznym, których myśliwce F-35 „pomagały dzisiejszej nocy zapewnić bezpieczeństwo na polskim niebie”. Uruchomione naziemne systemy obrony powietrznej i rozpoznania radiolokacyjnego powróciły do standardowej działalności operacyjnej. Wojsko Polskie na bieżąco monitoruje sytuację na terytorium Ukrainy i pozostaje w stałej gotowości do zapewnienia bezpieczeństwa polskiej przestrzeni powietrznej.

