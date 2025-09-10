Dron znaleziony w miejscowości Czosnówka. Trwają czynności

W nocy z wtorku na środę Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych poinformowało, że w trakcie ataku Federacji Rosyjskiej na Ukrainę, polska przestrzeń powietrzna została wielokrotnie naruszona przez drony.

DORSZ przekazało, że „doszło do bezprecedensowego w skali” naruszenia polskiej przestrzeni przez obiekty typu dron. Jak podkreślono, „jest to akt agresji, który stworzył realne zagrożenie dla bezpieczeństwa naszych obywateli”. Na rozkaz Dowódcy Operacyjnego RSZ natychmiast uruchomiono procedury obronne.

Jak podał minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz drony, które mogły stanowić zagrożenie, zostały zestrzelone.

W Komendzie Wojewódzkiej Policji w Lublinie trwa posiedzenie sztabu z udziałem m.in Wojewody Lubelskiego Krzysztofa Komorskiego. O godzinie 5.40 w miejscowości Czosnówka policjanci potwierdzili odnalezienie uszkodzonego drona. Powiadomiliśmy odpowiednie służby. Trwają czynności.

W związku sytuacją naruszenia przestrzeni powietrznej Komendant Wojewódzki Policji w Lublinie ogłosił alarm dla wszystkich policjantów garnizonu lubelskiego.W Komendzie Wojewódzkiej Policji w Lublinie trwa posiedzenie sztabu z udziałem https://t.co/Rz8ais9Ubh. Wojewody… pic.twitter.com/CH8rVCiqDL— Policja Lubelska 🇵🇱 (@PolicjaLubelska) September 10, 2025

Według nieoficjalnych ustaleń PAP maszyna spadła na pole, w terenie niezabudowanym. Według informacji TVP Info drona mieli zaobserwować sami mieszkańcy. Ten dron według zapewnień policji miał spaść kilkaset metrów od najbliższych zabudowań, więc nikomu nic się nie stało. TVP Info podało także, że dron ma być w bardzo dobrym stanie więc będzie go można szybko zidentyfikować.

TVP Info nieoficjalnie podało, że w miejscowości Wyrywki miano znaleźć drugiego drona, który miał uszkodzić dach. Ale jeszcze tych informacji nie potwierdzono.

Z komunikatu lubelskiej policji wynika, że w związku sytuacją naruszenia przestrzeni powietrznej Komendant Wojewódzki Policji w Lublinie ogłosił alarm dla wszystkich policjantów garnizonu lubelskiego. Rzecznik zapytany czy na policję trafiają inne zgłoszenia od mieszkańców woj. lubelskiego dotyczące fragmentów dronów odparł, że „wszystkie informacje sprawdzamy i na wszystkie zgłoszenie reagujemy”.

Polska Policja w komunikacie na X przekazała, że w związku z naruszeniem polskiej przestrzeni powietrznej Komenda Główny Policji ogłosił alarm dla jednostek Policji garnizonów podlaskiego, lubelskiego, podkarpackiego i mazowieckiego. Wszystkie jednostki Policji są w pełnej gotowości z żołnierzami Wojska Polskiego i innymi służbami.

Służby MSWiA - Policja, Straż Graniczna i Państwowa Straż Pożarna - działają w związku z akcją neutralizacji obiektów, które naruszyły polską przestrzeń powietrzną - przekazał wiceszef resortu spraw wewnętrznych i administracji Czesław Mroczek we wpisie na platformie X.