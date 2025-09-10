Ważny apel służb: Znalazłeś drona lub jego fragmenty? Pod żadnym pozorem tego nie ruszaj

Sztab Generalny Wojska Polskiego napisał w komunikacie, że znalezione elementy dronów mogą być niebezpieczne. Należy pamiętać, że nawet po zestrzeleniu, fragmenty bezzałogowych statków powietrznych mogą zawierać materiały wybuchowe lub inne substancje stanowiące zagrożenie. Dlatego też, ich dotykanie lub próby przenoszenia są absolutnie zabronione. Każde takie znalezisko wymaga interwencji patroli saperskich, które są przeszkolone do bezpiecznego zabezpieczania tego typu obiektów.

Jak postępować po odnalezieniu drona?

W przypadku odnalezienia drona lub jego fragmentów, najważniejsze jest zachowanie spokoju i podjęcie odpowiednich kroków:

Nie zbliżaj się do obiektu, nie dotykaj go ani nie próbuj przenosić.

Natychmiast zgłoś znalezisko pod numer alarmowy 112 lub skontaktuj się z najbliższą jednostką Policji.

Podaj dokładną lokalizację znaleziska, aby służby mogły szybko i skutecznie zabezpieczyć teren.

Bezpieczeństwo przede wszystkim: Rola służb w zabezpieczaniu terenu

Szybkie zgłoszenie jest kluczowe dla zapewnienia bezpieczeństwa zarówno osobom postronnym, jak i służbom. Dzięki natychmiastowej reakcji, Policja oraz patrole saperskie mogą sprawnie podjąć działania mające na celu zabezpieczenie terenu i usunięcie potencjalnego zagrożenia. Współpraca mieszkańców ze służbami jest niezbędna w sytuacjach kryzysowych.