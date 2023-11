Z pokładu ORP „Błyskawica”: okrętu-legendy, okrętu-muzeum Marynarki Wojennej

I oby „Błyskawica” nie podzieliła, w dającej się przewidzieć przyszłości, losu „Burzy”. Trzeci identyczny okręt z typu Grom, właśnie ORP „Grom” zatonął w 1940 r. pod Narvikiem. Teraz „Błyskawica” jest najstarszym w świecie niszczycielem z okresu II wojny światowej. To staruszek i na dodatek nie tylko muzealny, ale i w znacznej mierze reprezentacyjny. Co jakiś czas trzeba go remontować, konserwować. Od czasu do czasu trzeba go przemalować farbą antykorozyjną.

Korozja naruszyła blachy pod pokładem okrętu. Pod koniec października wymieniano je na nowe. Dopiero w kwietniu 2024 r. będzie można zwiedzać ORP „Błyskawicę”. Teraz można zobaczyć zdjęcia w galerii Portalu Obronnego; fotki z pokładu okrętu, który w czasie II WŚ przebył w akcjach bojowych 138 tys. mil, którego artyleria zestrzeliła 4 samoloty wroga i 3 prawdopodobnie, którego załoga miała udział w zatopieniu 2 niszczycieli…

Okręty typu Grom, to była wówczas nowoczesność w pełnym wymiarze. Duże niszczyciele, do slużby weszły 1937 r. W 1939 r. miały powstać jeszcze dwal, ale... wiadomo. Zabrakło czasu. ORP „Błyskawica”, zbudowany został w brytyjskiej stoczni J. Samuel White & Co Ltd. w Cowes, kosztował ok. 14 mln ówczesnych złotych. Dziś za taką sumę to można kupić skromny jacht albo jakieś superauto. Wtedy to była równowartość ok. 2,65 mln USD, co odpowiada obecnie należy przemnożyć 21-krotnie. Jeden USD z 1937 r. miał wartość 21,37 USD z roku 2023. Dziś 60 mln USD pokryje zaledwie w kilkunastu procentach koszt budowy współczesnego niszczyciela. Cóż, nie tylko inflacja, ale i to, że nowa technika swoje kosztuje.

„Błyskawica” jest muzealnym okrętem od 1975 r. Wcześniej była w służbie liniowej – jako niszczyciel, okręt obrony przeciwlotniczej oraz jako jednostka szkoleniowa. Wiek zrobił swoje. Okręt przeszedł na emeryturę. „Błyskawicę” zacumowano przy nadbrzeżu Pomorskim. Kako oddział Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni. Zwiedzający „Błyskawicę” mogą przyjrzeć się uzbrojeniu okrętu i temu co jest pod pokładem. Tam nie byliśmy, bo trwał remont. Z tym trzeba poczekać do kwietnia…