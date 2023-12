Z M-270 MLRS w kieszeni. Przeciwlotniczy Gepard nad osławionym M-142 HIMMARS

Na każdej z kart znajdują się podstawowe informacje o tym, co jest na karcie i w czyim posiadaniu jest dana broń. Jak ktoś chce, to może napisać do TRADOC, poprosić o taką talię, może przyślą.

A jak nie przyślą lub komuś nie chce słać prośby do Centrum (950 Jefferson Avenue, Fort Eustis, VA 23604-5700), to może z tego miejsca pobrać pdf i wydrukować sobie karty na dowolnie wybranym nośniku.

Oryginalne karty ze sprzętem NATO cieszą się dużym wzięciem. TRADOC rozprowadziło już 70 tys. talii. „Karty do gry nadal są popularnym przedmiotem wśród żołnierzy, zwłaszcza tych wykorzystywanych na misjach, gdzie dostęp do urządzeń elektronicznych i Internetu może być ograniczony” – podkreśla się w oficjalnym portalu US Army.

W amerykańskiej armii szkoleniowo-edukacyjnych kart do gry używa się od wojny secesyjnej. Podeczas II wojny światowej w takie specjalne karty (np. z mapami) wyposażono także żołnierzy brytyjskich. Były ulubioną rozrywką żołnierzy amerykańskich podczas każdego większego konfliktu. Podczas wojny w Zatoce Perskiej armia drukowała karty przedstawiające broń i samoloty wroga, które pomogły żołnierzom amerykańskim dowiedzieć się więcej o ich przeciwniku i jego uzbrojeniu.

Talia „natowska” to nie jedyna w ofercie Centrum. To także talie „chińskie” (ze sprzętem wojskowym ChRL – do armii poszło ich 30 tys.), „rosyjskie” (38 tys.) i „irańskie” (33 tys.). W planach wydawniczych TRADOC jest wyemitowanie kart przedstawiających uzbrojenie poszczególnych państw członkowskich NATO. Talia „natowska” zawiera 52 karty i dwa jokery. Na każdej znajduje się element wyposażenia sojusznika z NATO, z losowo przypisanymi kolorami i numerami. Na przykład: siódemka pik przedstawia niemieckie działo przeciwlotnicze Gepard. Na szóstce trefl znalazł się M-142 HIMMARS. Jak to, dlaczego, skąd takie pozycjonowanie? Odpowiedź brzmi: całkiem przypadkowo.