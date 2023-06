Pracownicy PGG SA szkolą się pod okiem instruktorów 13. Śląskiej Brygady Obrony Terytorialnej

Szkolenie prowadzone jest na podstawie umowy (podpisanej w kwietniu) PGG z dowódcą 13. ŚBOT. Pierwszymi ćwiczącymi są górnicy i pracownicy PGG SA, którzy jednocześnie są już żołnierzami Wojsk Obrony Terytorialnej, ale są to także osoby z kierownictwa i dozoru ruchu podziemnego zakładu górniczego, osoby wykonujące specjalistyczne czynności. Wśród ćwiczących są m.in.: górnik strzałowy, maszynista kolejek, maszyn wyciągowych oraz ratownicy górniczy.

– Pierwsza grupa pracowników PGG przeszła kurs podstawowego przysposobienia wojskowego od 31 maja do 2 czerwca. Przez dwa dni ćwiczyli na terenach należących do kopalni ROW, a pierwszy dzień zaplanowany był na jednej ze strzelnic komercyjnych. Program szkolenia obejmuje: instruktaż BHP, instruktaż PPOŻ, rolę i miejsce, zadania WOT w systemie bezpieczeństwa; zabezpieczenie medyczne – pomoc medyczną pola walki; topografię wojskowa; łączność i komunikację radiową; szkolenie strzeleckie, budowę broni, postawa, taktykę– sygnały dowodzenia i szyk; aspekty maskowania taktycznego, pokonywanie terenu, zasady ochrony obiektów, działania na terenie zajętym przez przeciwnika i oczywiście strzelanie z broni – wyjaśnia nam Tomasz Głogowski, rzecznik prasowy PGG.

Ilu pracowników zostanie przeszkolonych?

– Tylu, ilu zechce. Szkolenia są bowiem dobrowolne i będą odbywać się cyklicznie. Kolejne szkolenie pod koniec czerwca. Wiadomo, że zainteresowanie jest ogromne – a jedna grupa może liczyć 23 osoby i nie więcej. Dlatego na pewno ten program będzie trwał wiele miesięcy. Pracownicy PGG odbywają szkolenia w ramach delegacji służbowych. Ok. 30 pracowników Grupy jest jednocześnie żołnierzami WOT, ale nie jest wykluczone, że po tych szkoleniach będzie ich chciało do wojska wstąpić więcej – dodaje rzecznik Grupy.

– Górnicy to są ludzie, którzy posiadają silny charakter i bardzo dobrze odnajdują się w naszych szeregach – zaznacza dla „Magazynu PGG" kierownik szkolenia z 13. Śląskiej Brygady Obrony Terytorialnej. Górnik dołowy Bartek przyznaje: – Dopiero zaczynam przygodę z wojskiem, bo żołnierzem jestem od roku. Uważam, że takie szkolenia powinny być organizowane dla pracowników, każdego zakładu, nie tylko, by w razie konfliktu zbrojnego znać podstawowe zasady obronności... Tak opisuje jedno z zdań wykonywanych przez kursantów ich instruktor z Brygady: – Szliśmy marszem ubezpieczonym, wróg zaatakował z przodu i jeden z naszych ludzi został ranny. Konieczne było założenie opaski uciskowej na nogę i ewakuowanie go z pola walki. To co teraz ćwiczyliśmy to każdy żołnierz musi umieć. Cywile natomiast powinni przynajmniej wiedzieć, jak zatrzymać krwotok…

Gdy górnicy z PGG ćwiczyli pod okiem instruktorów z 13. ŚBOT, to w tym samym czasie żołnierzy WOT, ściślej ujmując: snajperów, szkolili specjaliści z Gwardii Narodowej Stanu Illinois, w ramach drugiego już kursu snajperskiego.

W 2022 r. Amerykanie przeszkolili 800 snajperów. „W czasie tygodniowego kursu snajperskiego, żołnierze zapoznawani są z zasadami skrytego poruszania się w terenie zurbanizowanym, zakładania stanowisk obserwacyjnych w budynkach czy też przygotowania do ich potencjalnej obrony. Zajęcia zakładają także realizację praktycznych strzelań na odległościach od 300 do 1300 metrów między innymi z pojazdu czy też z różnych wymuszonych postaw strzeleckich. Dodatkowo żołnierze ćwiczyli także działanie w sytuacjach awarii broni długiej i posługiwania się bronią krótką” – czytamy w komunikacie prasowym Centrum Szkolenia Wojsk Obrony Terytorialnej.

W służbie w OT, w 18 brygadach terytorialnych jest 36 tys. żołnierzy, w tym blisko 32 tys. ochotników oraz ponad 4 tys. żołnierzy zawodowych. Pracę zawodową ze służbą w WOT łączy 56 proc. ochotników. Najwięcej żołnierzy OT legitymuje się wykształceniem ogólnym – ponad 48 proc., 32 proc. technicznym i ponad 15 proc. – humanistycznym. Medycy stanowią 2,1 proc., prawnicy stanowią 1,3 proc., a osoby z wykształceniem rolniczym – 1,8 proc. Co piąty żołnierz WOT to kobieta. Wojska Obrony Terytorialnej to piąty rodzaj Sił Zbrojnych obok: Wojsk Lądowych, Sił Powietrznych, Marynarki Wojennej i Wojsk Specjalnych. Utworzone zostały 1 stycznia 2017 r.

