Mała Narew jest dostarczana w naprawdę rekordowym tempie; wkrótce zakończymy dostawy. Przejdziemy wtedy do następnych dużych etapów – "Pilica plus" jest tematem rozmów. Mamy nadzieję, że kolejnym wielkim programem, do którego przystąpimy wraz z Polską Grupa Zbrojeniową, będzie "Narew"– powiedział Jim Price, wiceprezes MBDA ds. eksportu na Europę, podczas prezentacji dla polskich dziennikarzy.