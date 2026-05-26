Współpraca Polski i Kanady w dziedzinie obronności wkracza na nowy poziom. Umowy i strategiczne partnerstwo

„Kanada jest bliżej Europy niż kiedykolwiek i bierze większą odpowiedzialność za jej bezpieczeństwo” – podkreślił we wtorek w Ottawie szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Wicepremier zauważył, że w obliczu bieżących wydarzeń geopolitycznych, wzmocnienie relacji z kluczowymi partnerami jest priorytetem. „W momencie, kiedy dochodzi często do dużych emocji w polityce na kontynencie amerykańskim, to na pewno dla Polski jest też dobry moment, żeby podkreślać relacje i ze Stanami Zjednoczonymi i Kanadą” – powiedział Kosiniak-Kamysz. Dodał również, że „My dla obu partnerów mamy otwarte drzwi do inwestycji, do współpracy”, co otwiera nowe perspektywy dla polskiego przemysłu obronnego.

Kluczowe inwestycje i program SAFE

Wizyta Władysława Kosiniaka-Kamysza w Kanadzie koncentruje się na pogłębianiu współpracy w sektorze obronnym. Minister, wraz z pełnomocniczką rządu ds. SAFE Magdaleną Sobkowiak-Czarnecką, prowadzi w Ottawie intensywne rozmowy. Głównymi tematami są inwestycje kanadyjskiego przemysłu w Polsce oraz zakupy w polskim sektorze obronnym. Jednocześnie dyskutowane są możliwości inwestycji polskich przedsiębiorców w Kanadzie, co ma stworzyć dwustronne korzyści gospodarcze i strategiczne.

Szczególną uwagę zwrócono na program SAFE, w którym Kanada odgrywa unikalną rolę. Jak podkreśliła Magdalena Sobkowiak-Czarnecka, Kanada jest jedynym krajem spoza Unii Europejskiej, który uczestniczy w tym mechanizmie. Jej zaangażowanie jest dowodem na bliską współpracę między Polską a Kanadą oraz wspólną wizję bezpieczeństwa Europy. Jeszcze we wtorek Władysław Kosiniak-Kamysz i David McGuinty mieli podpisać list intencyjny, który ma precyzować przyszłe zakupy sprzętu przez stronę kanadyjską.

Drony na celowniku: Konkretne plany współpracy

Kolejnym ważnym punktem wizyty będzie udział szefa MON w targach obronnych CANSEC w Ottawie. Ta największa tego typu impreza w Kanadzie w tym roku szczególnie wyróżnia Polskę, nadając jej status "Spotlight Nation". Władysław Kosiniak-Kamysz zapowiedział, że spodziewa się „dobrych decyzji i dobrych umów dla polskiego przemysłu obronnego”. Podkreślił również, że „To pokazuje, że Kanada jest bliżej Europy niż kiedykolwiek. Kanada bierze i będzie brała większą odpowiedzialność za bezpieczeństwo Europy”, co świadczy o strategicznym znaczeniu tej współpracy.

Pierwszym krokiem w realizacji konkretnych planów współpracy ma być kooperacja związana z dronami. Magdalena Sobkowiak-Czarnecka relacjonowała, że list intencyjny ma jasno określać „jaki rodzaj sprzętu w najbliższym czasie kupi od strony polskiej” strona kanadyjska. Deklaracje ze strony Kanady są ciągłe i obiecujące, co wskazuje na długoterminowe zaangażowanie w rozwijanie wspólnych projektów obronnych. Ta inicjatywa ma potencjał, aby znacząco wzmocnić możliwości obronne obu krajów.

Obecna wizyta jest kontynuacją wcześniej podjętych działań. W sierpniu ubiegłego roku, po spotkaniu premierów Marek Carneya i Donalda Tuska w Warszawie, Kanada i Polska podpisały bilateralny plan współpracy w dziedzinie obrony. Utworzono również grupę roboczą ds. przemysłu obronnego. W kwietniu br. odbyło się pierwsze spotkanie kanadyjsko-polskiego komitetu sterującego, które wskazało nowe możliwości współpracy w handlu, inwestycjach oraz energetyce. Dodatkowo, w marcu br. podczas Dnia Przemysłu Obronnego Kanada-Polska w Warszawie, zaprezentowano list intencyjny dotyczący wsparcia ze strony Export Development Canada w wysokości 1 miliarda dolarów amerykańskich, co dodatkowo cementuje wzajemne relacje.