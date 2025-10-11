Wrocławskie lotnisko – wojskowe i cywilne. Przebudowa za 2 mld zł

• Modernizacja obejmuje przebudowę pasa startowego, dróg kołowania oraz budowę nowej płyty postojowej i płyty do odladzania samolotów.

• W projekcie uczestniczą również sojusznicy z USA, a inwestycja ma wzmocnić wojskową infrastrukturę transportową w regionie.

• Na czas zamknięcia portu, od 26 października do 4 grudnia, w terminalu zaplanowano wydarzenia kulturalne i biznesowe.

Rozbudowa płyty wrocławskiego lotniska, która rozpoczęła się w ubiegłym roku, wchodzi w kluczową fazę. To największa inwestycja w tym porcie w ostatnich latach. Jej wartość w części cywilnej to ponad 450 mln zł, z czego połowa to środki unijne.

W sobotę (11 paźdfziernika) podczas konferencji prasowej we Wrocławiu, przed wyborami władz regionalnych PSL, szef Ludowców, wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz przekazał, że inwestycja na wrocławskim lotnisku wraz z elementami inwestycji wojskowej opiewa na łączną kwotę ponad 2 mld zł.

- Przebudowa pasa startowego, osiem działań inwestycyjnych ze strony wojskowej, przy udziale naszych sojuszników z USA, spowodują, że wrocławskie lotnisko stanie się bazą przeładunkową na potrzeby wojsk naszych sojuszników - powiedział wicepremier, dodając, że jest to inwestycja w bezpieczeństwo Polski i sojusz transatlantycki.

Wskazał, że po zakończeniu inwestycji wrocławskie lotnisko będzie bardzo dobrym przykładem tzw. infrastruktury dual use, czyli wykorzystania elementów cywilnych na potrzeby wojskowe.

Marszałek województwa dolnośląskiego Paweł Gancarz (PSL), wskazując na inwestycje wojskowe w regionie, powiedział, że „Fort Trump” buduje się na Dolnym Śląsku.

- Rozbudowa lotniska to kolejna gigantyczna inwestycja; to druga Jasionka, czyli lotnisko, które ma pełnić tak obszerną funkcję militarną - zaznaczył Gancarz.

Prezes Portu Lotniczego Wrocław Karol Przywara podkreślił wcześniej w rozmowie z PAP, że prowadzona w części operacyjnej lotniska inwestycja dotyczy rozbudowy płyty, z której będą korzystać także wojskowe samoloty. - Budujemy m.in. drogę kołowania, która ma 2,5 tys. metrów i będzie dostosowana do obsługi największych wojskowych samolotów transportowych - poinformował Przywara.

Oprócz drogi kołowania rozbudowana zostanie płyta postojowa oraz wybudowana zostanie druga płyta do odladzania samolotów.

- Budujemy też drogę szybkiego zejścia z drogi startowej, a także remontujemy istniejące już drogi kołowania - dodał Przywara.

Z powodu prac budowlanych wrocławskie lotnisko nie będzie przyjmować lotów od 26 października do 4 grudnia. W tym czasie w terminalu lotniska mają odbywać się wydarzenia kulturalne i biznesowe.

