Wojskowy Instytut Medyczny przeznacza ponad 32,8 mln zł na szkolenie cywilnych medyków w zakresie reagowania kryzysowego.

Powstanie Krajowe Centrum Doskonalenia Medycyny Taktycznej oraz sieć ośrodków partnerskich, by podnieść kompetencje personelu.

Projekt ma wzmocnić odporność systemu ochrony zdrowia na katastrofy i konflikty. Dowiedz się, jak dokładnie to wpłynie na bezpieczeństwo pacjentów.

Krajowe Centrum Doskonalenia Medycyny Taktycznej - serce projektu

Wzmocnienie gotowości systemu ochrony zdrowia na sytuacje kryzysowe to główny cel projektu realizowanego dla Ministerstwa Zdrowia przez Wojskowy Instytut Medyczny - Państwowy Instytut Badawczy we współpracy z ośrodkami partnerskimi. Inicjatywa zakłada utworzenie ogólnopolskiej sieci szkoleniowej w zakresie medycyny taktycznej, której centralnym elementem będzie Krajowe Centrum Doskonalenia Medycyny Taktycznej (KCD MED-TAC).

- Bezpieczeństwo zdrowotne obywateli zaczyna się od przygotowanych kadr. Inwestycja w wiedzę, umiejętności i sprawne reagowanie to dziś jeden z fundamentów odpornego państwa. Konsekwentnie wzmacniamy system ochrony zdrowia, aby działać skutecznie zarówno w czasie pokoju, jak i w sytuacjach nadzwyczajnych - podkreśla minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda.

Projekt odpowiada na rosnące wyzwania związane z bezpieczeństwem zdrowotnym – od katastrof i zdarzeń masowych, po zagrożenia hybrydowe i konflikty zbrojne. Jego celem jest systemowe podniesienie kompetencji cywilnego personelu medycznego oraz pracowników cywilnych podmiotów leczniczych, tak aby skutecznie reagowali w warunkach zagrożenia.

- Żyjemy w niepewnych czasach, dlatego tak istotne jest przygotowanie się na sytuacje kryzysowe. Stąd nacisk na szkolenie w zakresie medycyny taktycznej dla cywilnej kadry medycznej i personelu pozamedycznego podmiotów leczniczych. W tym celu przeznaczyliśmy ponad 32,8 mln zł, z czego blisko 31,9 mln zł stanowi dofinansowanie ze środków unijnych, z programu FERS - podkreśla Katarzyna Kacperczyk, wiceminister zdrowia.

Nowoczesne metody nauczania i symulacje wysokiej wierności

W ramach projektu powstanie spójny system kształcenia podyplomowego obejmujący szkolenia stacjonarne, kursy e-learningowe oraz program instruktorski typu Train the Trainers (TTT). Łącznie wsparciem zostanie objętych ponad 4 tysiące osób - w tym 1008 uczestników szkoleń praktycznych i instruktorskich oraz 3000 osób korzystających z kursów online. Wojskowy Instytut Medyczny będzie ośrodkiem certyfikującym dla osób, które mają szkolić personel medyczny.

Istotnym elementem przedsięwzięcia jest opracowanie jednolitych standardów postępowania dla personelu medycznego i niemedycznego na wypadek konfliktu zbrojnego lub katastrofy. Programy szkoleniowe będą oparte na nowoczesnych metodach dydaktycznych, w tym symulacjach medycznych wysokiej wierności oraz procedurach stosowanych w medycynie taktycznej.

- Nie chodzi o militaryzację medycyny, lecz o profesjonalizację reakcji kryzysowej w systemie cywilnej ochrony zdrowia. Dojrzałe państwo szkoli kadry przed kryzysem, a nie dopiero po pierwszym poważnym błędzie - zaznacza gen. broni prof. dr hab. n. med. Grzegorz Gielerak, dyrektor Wojskowego Instytutu Medycznego.

Sieć ośrodków partnerskich w całej Polsce

Projekt zakłada również budowę sieci ośrodków partnerskich, które - obok centrum w WIM-PIB - będą realizować szkolenia w różnych regionach Polski. Wśród partnerów znajdują się: Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku, Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Gdańsku oraz Uniwersytecki Szpital Kliniczny Nr 4 w Lublinie. Takie rozwiązanie zapewni równomierny dostęp do szkoleń, szczególnie w regionach o podwyższonym znaczeniu strategicznym.

Działania projektowe obejmują także doposażenie ośrodków w specjalistyczny sprzęt symulacyjny oraz narzędzia dydaktyczne, co umożliwi prowadzenie zaawansowanych szkoleń praktycznych. Równolegle powstanie platforma e-learningowa wspierająca proces kształcenia i umożliwiająca udział w projekcie osobom, które nie mogą uczestniczyć w zajęciach stacjonarnych.

Projekt jest odpowiedzią na zidentyfikowane luki w systemie szkolenia w zakresie medycyny taktycznej, potwierdzone m.in. w pilotażu „Bezpieczne Podlasie” oraz analizach zdarzeń mnogich i masowych. Wpisuje się również w strategiczne dokumenty rozwoju systemu ochrony zdrowia, w tym „Zdrową przyszłość” i Mapę potrzeb zdrowotnych.

Realizacja projektu potrwa do 30 czerwca 2027 roku.

Efektem przedsięwzięcia będzie nie tylko wzrost kompetencji personelu, ale także zwiększenie odporności systemu ochrony zdrowia na sytuacje kryzysowe oraz poprawa bezpieczeństwa pacjentów w warunkach zagrożeń o dużej skali. Taka organizacja przedsięwzięcia dzięki certyfikacji trenerów przez WIM-PIB dla ośrodków partnerskich zapewni najwyższą jakość przekazywanej wiedzy i sprawne przeszkolenie kadry medycznej.

Na podstawie komunikatu prasowego WIM-PIB