Wojna izraelsko-irańska nadchodzi, bo Izrael uważa, że musi odpowiedzieć na irański atak

oprac. abe | PAP 18:55

Mimo nacisków i apeli ONZ, papieża Franciszka, Unii Europejskiej i NATO z USA na czele o to, by Izrael nie podejmował odwetowych działań wobec Iranu, nie zapowiada się, by te prośby były zaakceptowane. Izraelski minister obrony Joaw Galant zapowiedział w niedzielnej (14 kwietnia) rozmowie z sekretarzem obrony USA Lloydem Austinem, że Izrael musi wziąć odwet za sobotni irański atak rakietowy. Benjamin Netanjahu jeszcze przed atakiem zapowiadał, że Izrael odpowie na bezpośrednie uderzenia z Iranu tym samym.

i Autor: Wikimedia commons;X/Hind Khoudary Atak Iranu na Izrael zbiera pierwsze ofiary. Ranna 7-letnia dziewczynka