Włochy planują zainwestować w więcej samolotów. Chcą kupić F-35 i Eurofightery

Według włoskiej agencji prasowej il Giornale, Włochy zainwestują w dodatkowe 15 samolotów F-35A i 10 samolotów F-35B, co zwiększy całkowitą flotę samolotów F-35 do 115 samolotów. Nabycie nowych F-35 jest szacowane na 7 miliardów euro. Włoskie siły powietrzne mogą pochwalić się obecnie flotą 90 myśliwców F-35. Flota obejmuje zarówno F-35A, znane z konwencjonalnego startu i lądowania, jak i F-35B, który wyróżnia się w misjach krótkiego startu i pionowego lądowania.

Potencjalne zakup amerykańskich samolotów będzie trzecią fazą programu, który początkowo obejmował zakup 131 samolotów tego typu, ale później liczbę tę zmniejszono do 90, w tym 60 F-35A i 30 F-35B. W dokumencie stwierdzono, że Włochy nadal potrzebują 131 samolotów, ale dodano, że „ten nowy zakup poprawi pozycję geopolityczną Włoch”. Według źródeł Defense News w departamencie obrony Włoch, 15 nowych samolotów F-35A będzie wykorzystywanych przez włoskie siły powietrzne, natomiast dziesięć samolotów F-35B zostanie podzielonych między siły powietrzne i włoską marynarkę wojenną. Według dokumentów budżetowych kraj ten przeznaczył również 50 milionów euro na przystosowanie nowego wielozadaniowego śmigłowcowca desantowego INS Trieste do przyjmowania samolotów F-35B.

Jak przypomniał Defense News "do grudnia 2023 r. udział Włoch w programie wyniósł łącznie 4,7 mld euro, a kolejne 1,6 mld euro pochodziło z włoskiej linii montażu końcowego i kontroli w północnych Włoszech, z której korzystają Włochy i inni europejscy nabywcy samolotów F-35".

Garda - Gen. Nowak o F-35

Według Defense News, wieloletni Documento Programmatico Pluriennale przewiduje również 690 milionów euro (760 milionów dolarów) na finansowanie programu Eurofighter. Kwota ta ma pozwolić, aby rozpocząć zakup 24 samolotów Eurofighter w ramach czwartej transzy, które mają zastąpić 26 samolotów pierwszej transzy, które zostaną wycofane do 2029 roku. Obecnie włoskie siły powietrzne posiadają flotą 90 samolotów Eurofighter Typhoon. Ostatnie dostawy samolotów zostały zakończone pod koniec 2020 roku.

W dokumencie budżetowym podano również, że w 2024 r. zostanie zainwestowane 506 mln euro w program myśliwców GCAP (Global Combat Air Program), w którym Włochy będą współpracować z Wielką Brytanią i Japonią. Wydatki te oznaczają wzrost w porównaniu z 271 mln euro zainwestowanymi w 2023 r. Global Combat Air Program (GCAP) to wspólne przedsięwzięcie Włoch, Wielkiej Brytanii i Japonii mające na celu opracowanie najnowocześniejszego myśliwca, który zastąpi obecne samoloty, Eurofighter Typhoon i F-35.

Wieloletni Dokument Programowy na rzecz Obrony (2024–2026) został przedstawiony włoskiemu parlamentowi do zatwierdzenia 17 września 2024 r. Budżet na rok 2024 przewiduje wydatki Ministerstwa Obrony w wysokości 20,85 mld euro, co stanowi wzrost w porównaniu z kwotą 19,56 mld euro, wydaną w 2023 r., co z kolei stanowi wzrost w stosunku do kwoty 18 mld euro, wydanej w 2022 r.