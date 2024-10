Wiemy, kiedy rusza budowa Tarczy Wschód. Władysław Kosiniak – Kamysz mówi o rozpoczęciu budowy

Spis treści

Uroczystość powstania Sztabu Generalnego Wojska Polskiego

Szef MON, który w piątek (25 października) uczestniczył w Warszawie w uroczystościach związanych z 106. rocznicą powstania Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, dziękował wszystkim żołnierzom oraz pracownikom cywilnym za ich pracę. "Dziękuję za wyzwania, które wspólnie podjęliśmy, a w ciągu tych 10 miesiącach ich nie brakowało" - zauważył.

Kosiniak-Kamysz wymienił w tym kontekście walkę z powodzią, zabezpieczenie wschodniej granicy oraz budowę Tarczy Wschód. "Polacy muszą mieć poczucie na co dzień, że wojsko jest z nimi, tego bardzo potrzebują i za to są wdzięczni. Dziękują za obronę granicy i ja za to dziękuję" - mówił.

W #Warszawa z udziałem wicepremiera W. @KosiniakKamysz rozpoczęły się uroczystości związane z 106. rocznicą powstania @SztabGenWP. pic.twitter.com/qXCrjTsRr6— Ministerstwo Obrony Narodowej 🇵🇱 (@MON_GOV_PL) October 25, 2024

25 października 1918 roku Rada Regencyjna Królestwa Polskiego ustanowiła urząd Szefa Sztabu Wojsk Polskich. Czas od 1999 roku to systematyczne osiąganie celów i standardów #NATO oraz wszechstronna i konsekwentna transformacja sił zbrojnych, w których @SztabGenWP odgrywał… pic.twitter.com/HECDlGd0MU— Ministerstwo Obrony Narodowej 🇵🇱 (@MON_GOV_PL) October 25, 2024

Z okazji Święta @SztabGenWP wicepremier W. @KosiniakKamysz wręczył wyróżnienia i odznaczenia resortowe. pic.twitter.com/UlyotXIqr2— Ministerstwo Obrony Narodowej 🇵🇱 (@MON_GOV_PL) October 25, 2024

Jak mówił wicepremier Władysław Kosiniak - Kamysz:

"Święto Sztabu Generalnego Wojska Polskiego to wspomnienie wydarzeń z 1918 roku, wtedy odradza się państwo Polskie. Nie byłoby to możliwe, gdyby nie wybitni przywódcy. Zanim się Polska odrodziła, to były różnego działania podjęte, żeby odzyskać wolność. 25 października 1918 roku Rada Regencyjna Królestwa Polskiego tworzy zręby odradzającego się Wojska Polskiego".

"Chcę też powiedzieć o planach na przyszłość, które realizujemy wspólnie ze Sztab Generalny. Chcemy oddać szacunek wojskowej rodzinie. W Wojsku Polskim służy też rodzina żołnierza, rodzice podchorążych, bliscy, którzy ich wspierają. Służba to często tęsknota i trud najbliższych. Muszą często zaufać, że wszystko będzie dobrze. Chcemy im bardzo podziękować, dlatego wprowadzamy kartę rodziny żołnierza Wojska Polskiego. Dla wszystkich tych, którzy mają związek z Wojskiem Polskim, także dla pracowników cywilnych. To będą różnego rodzaju zniżki, np. te związane z wysłaniem dziecka do przedszkola, ale też ulgi w przedsiębiorstwach prywatnych. Rodziny wojskowe potrzebują naszego wsparcia".

Wicepremier W. @KosiniakKamysz: Chcę też powiedzieć o planach na przyszłość, które realizujemy wspólnie ze @SztabGenWP. Chcemy oddać szacunek wojskowej rodzinie. W Wojsku Polskim służy też rodzina żołnierza, rodzice podchorążych, bliscy, którzy ich wspierają. Służba to często… pic.twitter.com/jzyUtN7pmy— Ministerstwo Obrony Narodowej 🇵🇱 (@MON_GOV_PL) October 25, 2024

Tarcza Wschód, kiedy rusza budowa?

Odnosząc się do Tarczy Wschód, szef MON zapowiedział, że już "w najbliższych dniach pierwsze fortyfikacje staną na wschodniej flance NATO". "Tarcza Wschód nie jest już tylko planem, założeniem, uchwałą Rady Ministrów, ale po testach, które przeprowadziliśmy (...) mogę spokojnie powiedzieć: w najbliższych dniach rusza budowa Tarczy Wschód" - zapowiedział szef MON.

Uchwałę w sprawie ustanowienia "Narodowego Programu Odstraszania i Obrony - Tarcza Wschód", na zrealizowanie którego w latach 2024-28 przewidziano 10 mld zł, Rada Ministrów przyjęła 10 czerwca na wyjazdowym posiedzeniu w Białymstoku. Według komunikatu KPRM "rząd zamierza utworzyć kompleksową infrastrukturę obronną na wschodniej flance NATO, aby przeciwdziałać zagrożeniom z Białorusi i Rosji".

Program Tarcza Wschód zakłada budowę fortyfikacji i naturalnych przeszkód terenowych. Budowa umocnień na odcinku ok. 800 kilometrów wzdłuż wschodniej i północnej granicy Polski. Budowa pierwszych elementów programu na granicy państwa rozpocznie się jeszcze w tym roku. W czerwcu Rada Ministrów przyjęła uchwałę w sprawie ustanowienia strategicznego programu Narodowy Program Odstraszania i Obrony – Tarcza Wschód przedłożoną przez wicepremiera W. Kosiniaka Kamysza. Program zakłada utworzenie kompleksowej infrastruktury obronnej na wschodniej flance NATO, aby przeciwdziałać zagrożeniom z Białorusi i Rosji. W ciągu najbliższych tygodni będą prowadzone testy elementów Tarczy Wschód na polskich poligonach wojskowych.

W ramach programu Tarcza Wschód, na terenie Ośrodka Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych Orzysz, trwa również budowa ośrodka szkolno-testowego. Choć ośrodek ten nie będzie pełnił funkcji formalnego ośrodka badawczo-rozwojowego, jego głównym zadaniem będzie przygotowanie i szkolenie pododdziałów inżynieryjnych. Jednostki te będą realizować kluczowe zadania związane z rozbudową inżynieryjną w ramach programu, a także testować funkcjonalność rozwiązań technologicznych i elementów fortyfikacyjnych.

MON pracuje nad Kartą Rodziny Wojskowej

Wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz poinformował o przygotowaniu projektu ustawy ws. wprowadzenia Karty Rodziny Wojskowej; ma zapewnić rodzinom żołnierzy m.in. ulgi w instytucjach publicznych i pierwszeństwo w rekrutacji do przedszkoli. "Projekt trafia właśnie z MON do Rady Ministrów" - dodał.

O projekcie, skierowanym bezpośrednio do rodzin żołnierzy oraz osób, które służyły w wojsku, minister obrony narodowej poinformował podczas uroczystości związanych z 106. rocznicą powstania Sztabu Generalnego Wojska Polskiego. Jak mówił, "w Wojsku Polskim służy cała rodzina, bo wyruszając na wiele tygodni na misję, pełniąc służbę na granicy, rozłąka, wszystko co nas dotyczy każdego dnia - wtedy, to jest często cierpienie, tęsknota, trud najbliższych".

Garda: Władysław Kosiniak-Kamysz Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Kto będzie mógł skorzystać z Karty Rodziny Wojskowej?

Według Kosiniaka-Kamysza rozwiązania zawarte w projekcie mają objąć rodziny wszystkich żołnierzy, którzy "służą dziś w armii: w zawodowym wojsku, jak i są ochotnikami". Jak mówił, Karta Rodziny Wojskowej będzie "dla tych, którzy służą w obronie terytorialnej i są w aktywnej rezerwie, dla wszystkich, którzy służyli w Wojsku Polskim i są weteranami, dla wszystkich tych, którzy mają związek z Siłami Zbrojnymi RP i dla pracowników cywilnych, resortu obrony narodowej i jednostek związanych z wojskiem".

Minister przekazał, że Karta zapewni jej posiadaczom m.in. ulgi w instytucjach publicznych i prywatnych czy pierwszeństwo w rekrutacji do żłobków i przedszkoli. "Kilka dni temu prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę wprowadzającą ulgi dla przedsiębiorców zatrudniających żołnierzy WOT-u i aktywnej rezerwy. To jest wsparcie państwa dla przedsiębiorców i podziękowanie, ale liczę na to, że też pomożecie nam i dacie preferencyjne warunki ulgi w zakupach, w różnych produktach dla rodziny wojskowej. Wojsko po prostu na to zasługuje" - zaapelował.

Kosiniak-Kamysz poinformował, że projekt dot. Karty Rodziny Wojskowej "w tym momencie" projekt trafia z MON do Rady Ministrów.

Szef MON mówił również w piątek o trwających obecnie dyskusjach nt. organizacji armii i systemu dowodzenia. "Chciałbym przed Sztabem Generalnym postawić bardzo ważne zadanie we współdziałaniu z ministerstwem (obrony narodowej): przeglądu systemu kierowania i dowodzenia (...), a także zaprogramowania i zaproponowania zmian, które w najbliższym czasie będziemy procedować w parlamencie i określenia, kiedy te zmiany mogą wejść w życie" - zaznaczył.

PM/PAP