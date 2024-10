MON powołał Zespół Ochrony Praw Żołnierzy. Ma on zapewnić żołnierzom pomoc prawną

Kosiniak-Kamysz poinformował o powstaniu zespołu na konferencji prasowej zorganizowanej w 2 Mazowieckim Pułku Saperów w Kazuniu Nowym (woj. mazowieckie).

"Chciałbym poinformować żołnierzy Wojska Polskiego – nie tylko tych, którzy są tutaj w Kazuniu, ale i wszystkich za pośrednictwem mediów – o utworzeniu Zespołu Ochrony Praw Żołnierzy. Służba wiąże się z wielkim zaszczytem, ale to też wielka odpowiedzialność. Jeżeli dochodzi do sytuacji trudnych, w których wobec jakiegoś żołnierza jest prowadzone dochodzenie, postępowanie czy dochodzi do skierowania wniosku do prokuratury lub sądu, to żołnierz nie może być sam" - podkreślił minister.