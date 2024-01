Gazeta przypomina, że Węgierskie Siły Obronne otrzymały 550 transporterów opancerzonych BTR-80 od Rosji w połowie lat 90. w ramach rozliczeń rosyjskiego długu po rozpadzie Związku Sowieckiego.

„Część zasobu została odnowiona w latach 2006-2010, ale większość stała się bezużyteczna” – pisze „Magyar Nemzet”.

BTR-y będą zastąpione przez bojowy wóz piechoty Lynx skonstruowany przez niemiecką firmę Rheinmetall. Rząd w Budapeszcie podpisał z nią latem 2020 roku umowę na krajową produkcję Lynxów; z zamówionych 218 wozów, 172 będzie wyprodukowanych w fabryce niemieckiego koncernu w Zalaegerszeg na zachodzie Węgier aby zastąpić starzejące się pojazdy BMP-1 i BMP-2 z czasów radzieckich. Pierwszy pojazd przekazano węgierskim siłom zbrojnym 15 października 2022 roku.

dr Dominik Héjj: Węgry działają przeciw Ukrainie [Super Raport] Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Według portalu Srbija Danas „rosyjska maszyna z pewnością pomoże (serbskiemu) wojsku w wykonaniu wszystkich zadań”.

W 2017 roku Budapeszt uruchomił program modernizacyjny Zrínyi 2026, którego celem była wymiana uzbrojenia z czasów radzieckich na nowoczesne systemy. Najważniejsze nowe zamówienia obejmują śmigłowce, czołgi, artylerię, bojowe wozy piechoty i systemy obrony powietrznej. W jej ramach m.in. pod koniec października w Gyor w północno-zachodniej części kraju doszło, po trzech latach od podpisania umowy, do przekazania węgierskiej armii dwóch podjednostek systemu obrony przeciwlotniczej NASAMS. Baterie zostaną zintegrowane z istniejącą węgierską siecią obrony powietrznej. Ponadto Węgry podpisały oddzielną umowę o wartości 320 mln USD na 60 rakiet AMRAAM-ER

W lipcu 2020 roku na Węgry przybyły pierwsze z 12 zamówionych dwa lata wcześniej niemieckich czołgów Leopard 2A4. Prócz tego Budapeszt zamówił 44 czołgi Leopard 2A7+ i 24 samobieżne haubice PzH2000 o kalibrze 155 mm - Przed ich przybyciem węgierskie systemy artylerii składały się głównie z moździerzy piechoty Expal M-08 60 mm i radzieckich 82-BM-37 82 mm, a także holowanych haubic 152 mm D-20. Pierwszy czołg Leopard 2A7 przybył na Węgry na początku grudnia.

Również w grudniu minister obrony Kristof Szalay-Bobrovniczky poinformował, że we współpracy z Rheinmetallem Węgry opracują najnowocześniejszą generację czołgów Panther.

Węgry także zamówiły śmigłowce H145M i H225M w 2018 r. od Airbus Helicopters. Zamówienie dotyczyło 20 śmigłowców wojskowych H145M i 16 H225M w celu zastąpienia starzejącej się floty rosyjskich śmigłowców Mi-8 i Mi-17. Pierwszą partię dwóch helikopterów H125M dostarczono w listopadzie 2019 r.

Węgry są także użytkownikiem samolotów Gripen. W 2001 roku Węgry podpisały umowę leasingu 14 myśliwców JAS 39 Gripen (w tym 12 jednomiejscowych Gripen C i dwa dwumiejscowe Gripen D) ze Szwecji w celu zastąpienia przestarzałych MiG-29 z czasów radzieckich. Pierwszy samolot przybył w 2006 r., a dostawy zakończono w 2007 r. Zgodnie z pierwotną umową leasing miał obowiązywać do 2016 r., ale w 2012 r. został przedłużony do 2026 r.

Ponadto w zeszłym roku Węgry osiągnęły również cel wydatków 2 proc. PKB na armię, wyznaczony przez NATO.

W ostatnim czasie zakończyły się też na Węgrzech największe od 30 lat ćwiczenia wojskowe Adaptive Hussars 23, które trwały od początku listopada. W ich ramach ćwiczono m.in. współdziałanie między wojskiem i administracją oraz przyjmowanie wojsk NATO.

Niemiecki dziennik „Welt” oceniał w połowie 2023 roku, że „Węgry wyrastają na uprzywilejowanego partnera Niemiec w polityce zbrojeniowej”.

PM/PAP